Полиция подготовилась к встрече противников Намахвани ГЭС в Рионском ущелье

В Рионском ущелье на дороге, ведущей к селу Гумати, где собираются обосноваться участники протестного движения, полиция уже возвела железные стены

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Железные заграждения возвела полиция на дороге, ведущей к селу Намохвани Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии, куда сегодня должны вернуться противники строительства каскада Намахвани ГЭС из Тбилиси.

Железные стены возведены близ села Гумати, куда "Защитники Рионского ущелья" перенесли свой палаточный городок после того, как полиция разобрала их палатки в селе Намохвани.

Накануне на митинге в Тбилиси организаторы акции приняли решение вернуться из столицы в ущелье реки Риони и на месте помешать строительным работам, которые ведет компания-подрядчик ENKA. Протестующие требовали от властей позволить им вернуться непосредственно в село Намохвани.

Как заявили организаторы, в 16:00 26 мая они вновь вместе со своими сторонниками соберутся на Площади Республики в центре Тбилиси, после чего колонной отправятся назад в ущелье.

"Мы решили в 16:00 собраться здесь на акции, проявить свою гражданскую сознательность и затем направиться колонной в ущелье. Мы не дадим возможность компании разрушать ландшафт и поступать против воли народа", – сказал лидер протестного движения Варлам Голетиани.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 212 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли на акцию протеста в Тбилиси. Они выдвинули правительству ряд требований, которые не были удовлетворены, несмотря на обещание участников акции "парализовать город". В понедельник и во вторник участники акции действительно в течение нескольких часов перекрывали движение центральных улиц в столице.

Протестующие требуют упразднить контракт с компанией-контрактором ENKA о строительстве ГЭС, аннулировать постановление правительства, отправить в отставку министра экономики Грузии Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: одна – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6 кв. км, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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