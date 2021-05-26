Наконец-то договорились: рабочие завода "Боржоми" прекращают забастовку

Новая администрация компании IDS Borjomi Georgia согласилась повысить заработную плату рабочим на 30% и улучшить условия их труда

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Протест окончен – новому руководству и бастующим рабочим разливочных заводов "Боржоми" удалось договориться, оба предприятия возобновят работу в ближайшее время.

Новый директор компании Мераб Ахметели встретился с бастующими рабочими и представителями профсоюзного объединения. На встрече, которая длилась несколько часов, сторонам удалось прийти к соглашению и подписать документ о завершении девятидневной забастовки.

Зарплаты сотрудников на одних и тех же должностях будут уравнены и увеличены на 30%, а санкции в отношении участников забастовки применяться не будут. Будут улучшены и условия труда, оплачиваться сверхурочные часы, будут наняты дополнительные рабочие и заключен коллективный договор.

Что же касается возобновления работы заводов, то они будут запущены, предположительно, уже в четверг, 27 мая.

Работники разливочных заводов №1 и №2 "Боржоми" объявили забастовку 18 мая. Они требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда. Уже на следующий день руководство компании IDS Borjomi Georgia объявило о приостановлении работы предприятий.

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