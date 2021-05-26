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Мужчина держит бокал с вином

Грузинские вина завоевали медали на конкурсе в Польше

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1882)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210526/251844571/Gruzinskie-vina-zavoevali-medali-na-konkurse-v-Polshe.html

Еще одно международное признание грузинских вин - "Тавквери" и "Аладастури" заслужили самую высокую оценку международного жюри, состоящего из авторитетных экспертов

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузинские вина завоевали золотую и серебряную медали на международном конкурсе розовых вин (International Rosé Championship 2021) в Польше, сообщает Национальное агентство вина Грузии.

Как говорится в сообщении, золотой медали было удостоено вино "Тавквери Розе, 2020" (винодельня "Лавина"), а серебряной - "Аладастури Розе сухое 2020" (семейная винодельня Давида Леладзе).

В Испании состоялась презентация грузинских вин
photo: Ministry of Environment Protection and Agriculture / FB
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"Успех грузинского вина на столь престижном международном конкурсе свидетельствует о его высоком качестве и еще больше повышает его престиж на международном уровне", - отмечается в сообщении агентства.

Жюри возглавляла магистр вина Элизабет Габай, вместе с ней в состав жюри входили 12 ведущих экспертов из семи стран мира. Всего в конкурсе приняли участие 260 образцов вин из 21 страны.

Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, виноделие и виноградарство занимают особое место в грузинской экономике и культуре.

В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. В 2017 году международные специалисты доказали, что Грузия является родиной виноделия.

Достаточно сказать, что 500 видов из четырех тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни.

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Темы:
Экономика Грузии (1882)
Теги:
Польша, Грузинское вино, Экономика, Грузия

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