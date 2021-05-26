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Акция протеста противников Намахвани ГЭС в столице Грузии 26 мая 2021 года

"Защитники ущелья Риони" извинились перед жителями Тбилиси и уехали

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (81)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210526/251844724/Zaschitniki-uschelya-Rioni-izvinilis-pered-zhitelyami-Tbilisi-i-uekhali.html

Акции протеста противники строительства Намахвани ГЭС проводили в столице три дня. Они митинговали, устраивали шествия по улицам города, перекрывали транспортное движение, чтобы привлечь к себе внимание правительства

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Противники строительства Намахвани ГЭС возвращаются назад в ущелье реки Риони и там продолжат протест, чтобы не дать компании ENKA вести работы.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 212 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли в Тбилиси и здесь провели масштабную акцию. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, несмотря на угрозы участников протестного движения "парализовать" город.  В понедельник и вторник участники акции парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы.

Полиция и охрана объекта. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Полиция подготовилась к встрече противников Намахвани ГЭС в Рионском ущелье

Протестующие требуют упразднить контракт с компанией-контрактором ENKA о строительстве ГЭС, аннулировать постановление правительства о передаче ей земли, отправить в отставку министра экономики Грузии Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты в энергосекторе страны.

Накануне протестующие в Тбилиси приняли решение вернуться из столицы в ущелье реки Риони и там блокировать строительные работы.

По словам одного из лидеров протестного движения Варлама Голетиани, "Защитники ущелья Риони" достигли желаемого результата и население Тбилиси узнало о справедливом, аргументированном протесте жителей ущелья.

"Мы достигли огромного результата, о чем свидетельствует сегодняшний день. Мы уходим из Тбилиси сегодня, но это не значит, что мы больше сюда не вернемся и не продолжим борьбу", - сказал Голетиани.

По словам организаторов, которые принесли извинения жителям Тбилиси за доставленные неудобства из-за пикетирования и блокирования улиц, все это было сделано с единственной целью - донести до тбилисцев свой голос и свои переживания, чтобы все поняли, "насколько важна эта борьба".

Леван Васадзе. Встреча митинг в парке на набережной у резиденции президента 16 мая 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Организаторы подчеркнули, что они всегда выступали против насилия и продолжат свою борьбу мирно, с высоко поднятыми руками.

После выступления автоколонна противников строительства Намахвани ГЭС направилась в Западную Грузию.

Сегодня же полиция установила металлические баррикады на дороге к селу Намохвани в ожидании защитников Рионского ущелья.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (81)
Теги:
Акция, ГЭС, Грузия

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