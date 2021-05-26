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Акция Лело в Анаклия

"Не убивай Анаклию" - акция протеста "Лело" в Западной Грузии

photo: Lelo For Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1881)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210526/251844961/Ne-ubivay-Anakliyu---aktsiya-protesta-Lelo-v-Zapadnoy-Gruzii.html

Активисты молодежной организации оппозиционной партии "Лело для Грузии" на акции в Самегрело, где в поселке Анаклия началось строительство глубоководного порта, потребовали разморозить проект и продолжить строительные работы

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Представители молодежного крыла партии "Лело для Грузии" и их сторонники провели акцию протеста в поддержку строительства единственного в Грузии глубоководного порта Анаклия на черноморском побережье - "Не убивай Анаклию".

Грузия располагает двумя портами на Черном море - в Батуми и Поти. Однако из-за недостаточной глубины эти порты могут принять не все суда.

Место, где должен быть построен порт Анаклия
photo : Anaklia Port / FB
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Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.

"Консорциум развития Анаклии" на смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.

Правительство Грузии заявило об окончательном расторжении контракта с "Консорциумом развития Анаклия", одним из учредителем которого был Мамука Хазардзе, ныне лидер партии "Лело", 9 января 2020 года.

Участники акции требуют возобновить проект глубоководного порта.

По словам организаторов акции, наличие такого порта имеет важное значение для экономической независимости страны.

Активисты "Лело" символично выбрали для проведения своей акции 26 мая - День независимости Грузии.

"С сегодняшнего дня мы начинаем масштабные акции протеста, митинги, чтобы возобновить один из важнейших проектов в Грузии", - сказал один из участников акции.

Демур Гиорхелидзе
© Sputnik / Alex Shlamov
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Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.

Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.

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Темы:
Экономика Грузии (1881)
Теги:
Акция, Анаклия, Экономика, Грузия

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