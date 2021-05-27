Противники строительства Намахвани ГЭС блокировали дорогу у офиса компании ENKA

"Защитники Рионского ущелья" обосновались на старом месте и разбили палаточные городки на трех локациях – идет 213-й день акции протеста

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Противники строительства Намахвани ГЭС в четверг поздно ночью перекрыли дорогу у офиса компании-подрядчика ENKA в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии.

Вернувшихся из Тбилиси защитников Рионского ущелья в селе Гумати полиция встретила металлическими заграждениями. Таким образом правоохранители пытаются преградить путь протестующим в село Намохвани, к непосредственному месту строительства ГЭС. На месте мобилизованы усиленные наряды полиции. Протестующие всю ночь стучали руками и тупыми предметами по железным заграждениям, требуя пропустить их к селу Намохвани.

Как заявил лидер движения "Защитников Рионского ущелья" Варлам Голетиани, на дороге ими будет установлен кордон, и ни одна машина компании ENKA не проедет к стройплощадке. Для остального транспорта движение будет открыто.

Как и в Тбилиси, участники акции в Гумати воспротивились появлению представителей различных партий и организаций, в частности, лидера ультраправого движения "Грузинская идея" Гурама Палавандишвили. Один из лидеров протестного движения Мака Суладзе заявила, что символы и партийные флаги на их акциях запрещены.

Протестующие в Рионском ущелье разбили палатки на трех локациях – в селах Твиши и Гумати, у офиса компании ENKA и у полицейского кордона.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 213 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли в Тбилиси и здесь провели масштабную акцию. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, несмотря на угрозы участников протестного движения "парализовать" город. В понедельник и вторник участники акции парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы. Во вторник вечером они приняли решение вернуться в ущелье реки Риони и уже на месте помешать компании ENKA вести строительные работы.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6 кв. км, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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