Повысятся ли тарифы на газ в Тбилиси – Tbilisi Energy о больших убытках

Газораспределительная компания объясняет свое решение тем, что не меняла потребительский тариф с 2019 года, хотя все это время происходило обесценивание лари

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi Energy увеличивает потребительский тариф на газ.

Как говорится в заявлении компании, из-за обесценивания лари она терпит большие убытки, покупая газ за 34 тетри и продавая за 26.

"Согласно постановлению Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) за 2019 год, Tbilisi Energy продает газ за 26 тетри. Из-за этого за последние полтора года компания понесла существенные убытки – 25 миллионов лари (7,6 миллиона долларов), что поставило под угрозу безопасность тбилисской газовой сети", – говорится в сообщении компании.

Как отмечает Tbilisi Energy, тариф за транспортировку и обслуживание газа не меняется и по-прежнему составляет 10 тетри с учетом всех расходов компании, и действовать он будет до 2023 года.

Вопрос повышения потребительского тарифа на газ сегодня обсуждает Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению. По предварительной информации, новый тариф для тбилисцев составит 53,972 тетри вместо 46,138.

Последние несколько месяцев Tbilisi Energy требует, чтобы цена на газ для населения была зафиксирована в национальной валюте, что защитит и население, и компанию в случае изменения курса лари в будущем и не поставит под угрозу безопасное газоснабжение столицы.

Tbilisi Energy обслуживает столицу Грузии с 3 мая 2019 года. На сегодняшний день компания обслуживает 1,5 миллиона жителей и имеет 18 тысяч коммерческих абонентов. Это число растет с каждым днем.

Tbilisi Energy снабжает столицу природным газом по подземным и наземным газопроводам среднего и низкого давления протяженностью 8,5 тысячи километров. Годовое потребление газа составляет около 750 миллионов кубометров. Из них 550 миллионов приходится на "социальных абонентов", а 200 миллионов кубометров на коммерческие.

Безопасное и беспрепятственное газоснабжение столицы является приоритетом компании, поэтому она активно восстанавливает изношенные и поврежденные сети газоснабжения Тбилиси. Уже начато несколько крупных проектов, в том числе капитальный ремонт трубопроводов на важнейших участках газоснабжения столицы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.