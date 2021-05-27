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Газовая плита

Увеличен потребительский тариф на газ для жителей Тбилиси

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (249)
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Sputnik Грузия
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Решение корректировать тарифы принято с целью обеспечения безопасного и надежного газоснабжения Тбилиси

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Согласно решению Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения, с 1 июня жители Тбилиси будут платить за кубометр газа 53.972 тетри вместо 46,138 тетри.

ЛЭП. Высоковольтная линия электропередач
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Решение корректировать тарифы GNERC принял в четверг с целью обеспечения безопасного и надежного газоснабжения Тбилиси.

Публичное административное разбирательство в GNERC по установлению тарифов на природный газ для Tbilisi Energy началось 18 февраля этого года на основании запроса самой компании.

С начала 2020 года жители Тбилиси платят за кубометр газа 46,138 тетри. Тариф вступил в силу с 1 января 2020 года и должен был действовать до 31 декабря 2022 года.

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Темы:
Энергетика Грузии (249)
Теги:
Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии, Тарифы на газ, Грузия

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