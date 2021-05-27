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Молдавский лоукостер FlyOne

Молдавский лоукостер начинает полеты в Грузию

photo: Civil Aviation Agency GCAA / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1883)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210527/251851945/Moldavskiy-loukoster-nachinaet-polety-v-Gruziyu.html

FlyOne с 4 июня будет летать из Кишинева в Батуми до 1 октября с частотой два раза в неделю - по вторникам и пятницам

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Молдавский лоукостер FlyOne будет выполнять чартерные рейсы в Грузию, сообщает Агентство гражданской авиации.

Регулярное авиасообщение в Грузии возобновилось с 1 февраля этого года. Сухопутные границы открываются с 1 июня, а вот морские по-прежнему закрыты.

По данным агентства, сезонные полеты из Кишинева в Батуми FlyOne будет выполнять с 4 июня с частотой два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Такое расписание сохранится до 1 октября.

Пассажирский самолет греческой авиакомпании Aegean Airlines
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
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"Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии выдало авиакомпании необходимое разрешение на выполнение многократных чартерных авиаперевозок 25 мая этого года", - говорится в сообщении.

Агентство просит пассажиров учесть, что в зависимости от эпидемиологической ситуации пограничные ограничения и санитарные требования периодически меняются государствами, что отражается на решениях авиакомпаний относительно начала или возобновления воздушного сообщения в том или ином направлении.

Агентство призывает граждан быть осторожными при планировании поездки, внимательно читать пограничные и санитарные правила, установленные страной назначения, а также уведомления авиакомпаний, объявления и расписания, размещенные в официальных источниках.

Авиаперевозчик FlyOne появился на международном авиарынке в 2015 году. Основные направления полетов лоукостера большие города России (Санкт-Петербург, Воронеж, Москва), Италия (Верона, Флоренция, Парма), Дублин, Лондон, Лиссабон, Барселона.

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Темы:
Экономика Грузии (1883)
Теги:
Молдова, авиасообщение, Экономика, Грузия

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