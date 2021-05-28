Как привлечь инвестиции в Грузию: премьер советуется с бизнесменами

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Воздействие COVID-19 на экономику Грузии, пути ее восстановления после пандемии и привлечение прямых иностранных инвестиций обсудили на заседании Совета инвесторов, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.

Заседание Совета прошло в формате видеоконференции, и в ней приняли участие представители бизнес-ассоциаций и международных финансовых институтов.

Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020, по предварительной оценке, снизился на 52,9%, по сравнению с уточненными данными за 2019 год, и составил 616,9 миллиона долларов.

Участники встречи обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата в стране, конкретные шаги и дальнейшие планы для решения экономических вызовов.

Экономика Грузии продолжает переживать тяжелые последствия COVID-19, который затронул абсолютно все сферы. Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны коронавируса, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6,2%. На данный момент, несмотря на послабление ограничений и реализуемые программы помощи бизнеса, ситуация остается тяжелой.

Экономика Грузии в первом квартале снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Члены Совета обсудили привлечение прямых иностранных инвестиций в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Спецсоветник премьера Грузии по иностранным инвестициям Вазил Худак, который впервые принял участие в заседании, отметил, что активная работа в этом направлении будет продолжена.

Правительство Грузии и ЕБРР подписали меморандум о создании Совета инвесторов в мае 2015 года. Согласно документу, стороны совместно работают над привлечением в Грузию инвестиций и улучшением бизнес-среды. Совет возглавляет премьер-министр Грузии. В состав Совета входят грузинские и зарубежные бизнес-ассоциации, бизнес-омбудсмены и международные организации-доноры, активные в сфере развития частного сектора.

ЕБРР – крупнейший инвестор для Грузии. Он играет важную роль для восстановления экономики страны. На сегодняшний день в Грузию вложено 4 миллиарда евро в более чем 250 проектов, в том числе 87% в частном секторе. В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в предыдущем году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.

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