Почему повысились потребительские тарифы на газ в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Падение курса национальной валюты Грузии за последние полтора года стало главной причиной пересмотра тарифа на газ для столичной газораспределительной компании Tbilisi Energy, заявил председатель Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания.

GNERC пересмотрела тарифы на природный газ для Tbilisi Energy в четверг. С 1 июня до 500 тысяч абонентов компании в Тбилиси будут платить за природный газ на восемь тетри больше - 53,972 тетри, включая НДС.

С начала 2020 года жители Тбилиси платят за кубометр газа 46,138 тетри. Тариф вступил в силу с 1 января 2020 года и должен был действовать в течении трех лет - до 31 декабря 2022 года. Когда устанавливались тарифы, обменный курс национальной валюты был на уровне 2,97 лари за один доллар. Сегодня курс лари составляет 3,29 лари за один доллар.

"Традиционно, когда регулирующая комиссия устанавливает тариф, она смотрит на разные компоненты, и с их учетом происходит пересмотр тарифов. Но, в этом случае, решение было обусловлено изменением курса валюты… Новый тариф будет действовать до января 2023 года", - сказал Нармания в эфире телеканала Pirveli.

По его словам, Tbilisi Energy покупает газ в долларах, поэтому любые изменения курса местной валюты отражается на компании.

"На сегодняшний день компания покупает кубометр природного газа примерно за 34 тетри, а продает за 26 тетри. Эта разница создавала огромное финансовое бремя для компании. Действующий тариф установлен в 2019 году, и за эти два года ущерб компании примерно 25 миллионов лари (7,6 миллионов долларов), что создает угрозу работы компании, закупке природного газа и беспрерывному и надежному газоснабжению населения Тбилиси", - заявил Нармания.

Если курс лари будет более-менее стабильным, то очередного пересмотра тарифа не будет, считает Нармания, отметив, что в связи с отменой ограничений из-за пандемии, вакцинацией и открытием отдельных секторов экономики, у него позитивные ожидания на этот счет.

Как отмечает Tbilisi Energy, тариф на перевалку и обслуживание газа не меняется и по-прежнему составляет 10 тетри с учетом всех расходов компании и будет действовать до 2023 года.

Tbilisi Energy обслуживает столицу Грузии с 3 мая 2019 года. На сегодняшний день компания обслуживает 1,5 миллиона жителей и имеет 18 тысяч коммерческих абонентов. Это число растет с каждым днем.

Tbilisi Energy снабжает столицу природным газом по подземным и наземным газопроводам среднего и низкого давления протяженностью 8,5 тысяч километров. Годовое потребление газа составляет около 750 миллионов кубометров. Из них 550 миллионов приходится на "социальных абонентов", а 200 миллионов кубометров на коммерческие.

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