Наблюдательный совет создан в "Государственной электросистеме Грузии"

В начале года власти Грузии заявили о начале реформы государственных предприятий с компании "Государственная электросистема Грузии"

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Наблюдательный совет компании "Государственная электросистема Грузии" будет самостоятельно привлекать финансирование и превратит предприятие в полноценную и привлекательную структуру, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.

В начале года власти Грузии заявили о начале реформы государственных предприятий с компании "Государственная электросистема Грузии". Цель реформы – использовать потенциал госпредприятий в развитии определенных секторов экономики.

Чтобы компания стала финансово сильной и устойчивой, за ней будет следить Совет из пяти человек.

"Основная задача реформы госпредприятий - создать сильную и независимую систему управления. После реализации реформы "Государственная электрическая система Грузии" должна иметь возможность привлекать финансовые ресурсы как на местный, так и на внешний финансовые рынки без государственной помощи", - заявила глава Минэкономики Натия Турнава.

Турнава встретилась с новоизбранными членами наблюдательного Совета.

"Для приведения системы корпоративного управления в соответствие с международными стандартами в компании начался процесс корпоратизации. В том числе, Наблюдательный совет организации был избран прозрачно и беспристрастно на основе открытого конкурса и полностью укомплектован из неисполнительных членов, что обеспечивает высокую степень независимости Совета", - сообщила министр.

Отборочный конкурс был объявлен 2 марта 2021 года Национальным агентством госимущества. Участие принимали 174 кандидата. В результате отобрали 5 членов Совета на три года.

В ближайшее время в компании будут созданы комитеты по вознаграждениям, аудиту, назначениям, инвестициям и рискам, которые будут работать в соответствии с положениями, утвержденными Советом.

Наблюдательный совет также утвердит обновленный этический кодекс, что является предпосылкой для дальнейшего развития компании.

В компетенцию членов Наблюдательного совета входит разработка корпоративной стратегии и годового бизнес-плана, мониторинг бюджета. А также выбор, назначение, увольнение и установление заработной платы для должностей председателя наблюдательного совета и исполнительного директора компании.

По словам Турнава, в последние годы в "Государственной электросистеме Грузии" были предприняты эффективные шаги, в частности, компания полностью погасила финансовые обязательства перед кредиторами и завершила процесс восстановления в 2021 году вместо 2023 года.

АО "Электросистема Грузии" является крупнейшим владельцем линий электропередачи и подстанций. Оно передает электроэнергию, производимую всеми типами электростанций электрораспределительным компаниям. В компании работают около 1,4 тысячи человек, и ее годовой оборот составляет более 100 миллионов лари.

Всего на государственном балансе находится 236 предприятий как широко известных и за пределами страны, так и мелких. Из общего числа предприятий 159 принадлежат центральному правительству, а 77 – местным властям. При этом государство владеет 100% долей в 100 предприятиях, еще в 29 – у него контрольный пакет. Что касается управления предприятиями, то абсолютным большинством управляет министерство экономики.

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