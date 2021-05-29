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Дом Юстиции в столице Грузии

Международную Группу банковского надзора возглавит Грузия

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1887)
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Sputnik Грузия
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Тбилиси будет принимать у себя в 2022 году конференцию Группы банковского надзора Центральной и Восточной Европы

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Грузия стала страной-председателем Группы банковского надзора Центральной и Восточной Европы (BSCEE) на 2022 год, говорится в сообщении Национального банка Грузии.

Представлять страну будет вице-президент Нацбанка Папуна Лежава, который займет пост председателя BSCEE 16 декабря.

Дом Юстиции
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Кроме того, Тбилиси будет принимать у себя в 2022 году конференцию Группы банковского надзора Центральной и Восточной Европы.

На конференции 2021 года Папуна Лежава выступил с докладом, рассказав об опыте Грузии в борьбе с пандемией и о приоритете банковского надзора в это время.

"Пандемия коронавируса была беспрецедентной проблемой, и ее влияние еще не завершено. Эти проблемы привели нас к важным выводам: постоянная готовность к кризису является предпосылкой для поддержания стабильности финансового сектора", – сказал Лежава.

Пандемия коронавируса - маска с изображением символа доллара
© AP Photo / Matias Delacroix
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Кроме того, вице-президент Нацбанка Грузии отметил, что пандемия также показала Грузии возможность повысить финансовую стабильность.

Группа BSCEE была создана в 1991 году. Цели региональной группы – поощрять и поддерживать тесное сотрудничество и коммуникации между ее членами, служить площадкой высокого уровня для технических дискуссий, обмениваться передовыми практиками, информацией и ноу-хау среди банковских регуляторов, а также представлять регион Центральной и Восточной Европы в диалоге с Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS).

В состав BSCEE входят органы банковского надзора из Австрии, Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Молдовы, Польши, России, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Украины, Хорватии, Чехии, Эстонии и Черногории.

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Темы:
Экономика Грузии (1887)
Теги:
Европа, финансовый надзор, Национальный банк Грузии, Грузия

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