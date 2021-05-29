Уровень жизни в Грузии во время пандемии COVID-19 упал: новая статистика

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Средний ежемесячный объем доходов семей в 2020 году составил 1,2 миллиарда лари, а объем расходов 1,3 миллиарда лари, что меньше уровня 2019 года на 4,5% и 7,6% соответственно, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат".
Доходы населения Грузии
В период пандемии средний месячный доход на семью сократился на 6,4% и составил 1,1 тысячи лари, а на одного человека – на 4,4% и составил 321,4 лари.
При этом, по данным "Сакстата", 86,8% доходов населения составляют денежные доходы и перечисления, 6,7% – не денежные, а 6,5% – остальное.
Исследование показало, что 47,8% всех денежных доходов в 2020 году для населения Грузии была зарплата наемных работников, при этом этот показатель за год сократился на 0,9 процентных пунктов.
На 2 процентных пункта упал за год и доход самозанятных, который в общем объеме доходов составляет 9,4%.
А вот доходы от стипендий и социальной помощи в общем объеме денежных доходов населения выросли на 4,4 процентных пунктов и составили 23,4%.
Структура доходов населения Грузии за 2020 год
|Вид деятельности
|Доля в общем доходе населения, %
|Наемный труд
|47,8
|Пенсии, стипендии, пособия
|23,4
|Самозанятость
|9,4
|Подарки
|8,9
|Продажа сельскохозяйственной продукции
|5,7
|Денежные переводы
|3,9
|Сдача недвижимости
|1,0
При этом доходы городского населения сократились на 4,3%, а сельских жителей – на 5%.
Расходы населения
В 2020 году во время пандемии жители Грузии стали меньше тратить. Среднемесячные расходы на семью сократились на 9,4% и составили около 1 тысячи лари, а на одного человека – на 7,4% и составил 303,3 лари.
При это 70,1% – потребительские расходы, 7,1% – неденежные расходы, а 22,8% – другие расходы.
Основную часть потребительских расходов составляют траты на продукты, напитки и сигареты.
Структура расходов населения Грузии за 2020 год
|Вид расходов
|Доля в общем объеме расходов, %
|Продукты, напитки, табачные изделия
|42,1
|Коммунальные расходы
|13,7
|Другие расходы
|13,2
|Здравоохранение
|12,0
|Транспорт
|9,8
|Одежда и обувь
|3,7
|Бытовые товары
|3,5
|Образование
|2,0
В 2020 году в городах расходы сократились на 6,5%, а в селах – на 9,4%.
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