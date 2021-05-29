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Бомж с тележкой идет без маски по улице. В Грузии борются с коронавирусом

Уровень жизни в Грузии во время пандемии COVID-19 упал: новая статистика

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1886)
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Жители Грузии в 2020 году в разгар пандемии коронавируса стали меньше зарабатывать и меньше тратить, говорят данные "Сакстата"

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Средний ежемесячный объем доходов семей в 2020 году составил 1,2 миллиарда лари, а объем расходов 1,3 миллиарда лари, что меньше уровня 2019 года на 4,5% и 7,6% соответственно, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат".

Доходы населения Грузии

В период пандемии средний месячный доход на семью сократился на 6,4% и составил 1,1 тысячи лари, а на одного человека – на 4,4% и составил 321,4 лари.

При этом, по данным "Сакстата", 86,8% доходов населения составляют денежные доходы и перечисления, 6,7% – не денежные, а 6,5% – остальное.

Исследование показало, что 47,8% всех денежных доходов в 2020 году для населения Грузии была зарплата наемных работников, при этом этот показатель за год сократился на 0,9 процентных пунктов.

На 2 процентных пункта упал за год и доход самозанятных, который в общем объеме доходов составляет 9,4%.

А вот доходы от стипендий и социальной помощи в общем объеме денежных доходов населения выросли на 4,4 процентных пунктов и составили 23,4%.

Структура доходов населения Грузии за 2020 год

Вид деятельности Доля в общем доходе населения, %
Наемный труд 47,8
Пенсии, стипендии, пособия 23,4
Самозанятость 9,4
Подарки 8,9
Продажа сельскохозяйственной продукции 5,7
Денежные переводы 3,9
Сдача недвижимости 1,0

При этом доходы городского населения сократились на 4,3%, а сельских жителей – на 5%.

Расходы населения

В 2020 году во время пандемии жители Грузии стали меньше тратить. Среднемесячные расходы на семью сократились на 9,4% и составили около 1 тысячи лари, а на одного человека – на 7,4% и составил 303,3 лари.

При это 70,1% – потребительские расходы, 7,1% – неденежные расходы, а 22,8% – другие расходы.

Основную часть потребительских расходов составляют траты на продукты, напитки и сигареты.

Структура расходов населения Грузии за 2020 год

Вид расходов Доля в общем объеме расходов, %
Продукты, напитки, табачные изделия 42,1
Коммунальные расходы 13,7
Другие расходы 13,2
Здравоохранение 12,0
Транспорт 9,8
Одежда и обувь 3,7
Бытовые товары 3,5
Образование 2,0

В 2020 году в городах расходы сократились на 6,5%, а в селах – на 9,4%.

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Темы:
Экономика Грузии (1886)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Экономика, Грузия

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