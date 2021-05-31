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Завод по переработки марганцевой руды в Чиатура

Насколько выросли цены на промышленную продукцию в Грузии

photo: Georgian Manganese / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1889)
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Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также на продовольствие

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2021 года повысился на 17,5% по сравнению с апреле 2020 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 16,7%, в том числе на продовольствие на 16,8, и в горнодобывающей – на 17,8%.

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В апреле, по сравнению с мартом текущего года, цены на промышленную продукцию выросли на 3,2%.

Местное производство

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в апреле на 18% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 18,1%, перерабатывающей промышленности – на 17,4%, в том числе на продукты питания – на 17,2%.

Экспорт и импорт

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в апреле вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Портовые грузовые краны в батумском порту
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 15,1%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 15,6%, в том числе на напитки – на 8%, а на изделия из металла – на 35,8%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 22%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 25,2%.

Потребительские цены

Уровень годовой инфляции в Грузии в апреле 2021 года составил 7,2%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 3%. В апреле, по сравнению с мартом, уровень инфляции составил 0,9%.

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Темы:
Экономика Грузии (1889)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, цены, Экономика, Грузия

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