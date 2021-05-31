Утро в Рионском ущелье – очередное столкновение противников Намахвани ГЭС и полиции

Акция протеста в Западной Грузии продолжается – компании-контрактору приходится идти на всевозможные ухищрения, чтобы вести строительные работы

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Очередное столкновение произошло в селе Гумати на западе Грузии между противниками строительства Намахвани ГЭС и полиций в понедельник утром.

Протестующие стали собираться у металлических заграждений с пяти часов утра. "Защитники Рионского ущелья" перекрывают дорогу машинам компании ENKA на строительную площадку. По словам протестующих, рабочих компании перевозят в Намохвани на полицейских машинах.

По словам организатора акций Варлама Голетиани, сегодня они снова попытаются прорвать ограждения и создавать шум, морально воздействуя на правоохранителей и работников компании.

"Мимо проехала колонна полицейских пикапов, на задних сиденьях которых сидели сотрудники ENKA", – говорит Голетиани.

Накануне в административном порядке за неподчинение полиции была задержана одна из лидеров протестного движения Мака Суладзе. Информацию подтвердили в МВД Грузии.

На происходящее в Гумати поздно ночью отреагировало руководство компании-подрядчика ENKA.

В заявлении компании, опубликованном в Facebook, говорится, что протест в "Защитников Рионского ущелья" приобретает агрессивный характер. Компания также выражает озабоченность тем, что целенаправленно распространяется дезинформация о ходе реализации проекта.

"Мы обеспокоены тем, что люди, занятые на проекте Намахвани ГЭС, добросовестно выполняющие свои обязанности, постоянно подвергаются риску насилия и нападений. Были многочисленные случаи их словесных или физических оскорблений. Так называемая "мирная акция" против Намахвани ГЭС приобретает признаки насилия. Компания ENKA несет ответственность за защиту каждого сотрудника от любых угроз и провокаций. Блокирование дорог протестующими активистами и воспрепятствование подготовительным работам компании выходит за рамки мирной формы протеста", – говорится в заявлении.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 217 дней. 23 мая протестующие из регионов Грузии прибыли в Тбилиси и здесь провели масштабную акцию. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, несмотря на угрозы участников протестного движения "парализовать" город. 24 и 25 мая участники акции парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы.

Во вторник, 25 мая, вечером они приняли решение вернуться в ущелье реки Риони и уже на месте помешать компании ENKA вести строительные работы. Той же ночью полиция возвела в селе Гумати металлические заграждения, чтобы преградить протестующим пусть к селу Намохвани и месту строительных работ.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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