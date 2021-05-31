Компания ENKA не ведет строительные работы в ущелье Риони

В Рионском ущелье пока проводятся подготовительные работы, но компенсации жителям трех сел, которые попадают под затопления, уже выплачены

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Строительство Намахвани ГЭС на реке Риони не начиналось, компания ведет лишь подготовительные работы, заявил грузинский директор турецкой компании-контрактора ENKA Мераб Ломинадзе журналистам.

По его словам, согласно проекту, в ареале строительства каскада будет затоплено три села, их жителям уже выплачены компенсации на общую сумму 35 млн лари.

"Согласно проекту, будут затоплены три села, в виде компенсации мы уже выплатили 35 миллионов лари, и все жители, попавшие в зону затопления, удовлетворены, кроме одной женщины. Мы надеемся, что после того, как мы с ней пообщаемся, эта женщина уступит свое любимое место родине", - сказал Ломинадзе.

В компании считают, что среди протестующих действуют провокационные группы, которые хотят спровоцировать столкновения.

Чтобы доказать, что строительство Намахвани ГЭС не началось, компания ENKA запланировала медиатур для журналистов.

В то же время участники протестных акций утверждают, что компания втихаря ведет строительные работы, и не собираются останавливаться.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 217 дней.

Участники акции требуют разорвать контракт с турецкой компанией-контрактором ENKA, а также объявить временный мораторий на все проекты в энергосекторе страны.

На фоне масштабных акций протеста правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий сроком на год на строительство Намахвани ГЭС. Проект строительства плотины заново изучат специалисты. При этом мораторий не касается других строительных работ в ущелье реки Риони.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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