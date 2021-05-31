Беспрецедентный показатель: экономика Грузии в апреле выросла на 45%

Рост в апреле наблюдался практически во всех отраслях экономики страны, за исключением горнодобывающей промышленности

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Экономика Грузии продолжает восстанавливаться - рост ВВП в апреле составил 44,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, заявил исполнительный директор Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" Гогита Тодрадзе на брифинге в понедельник.

Предварительная оценка экономического роста в апреле подготовлена "Сакстатом" на основе ежемесячных данных Службы доходов Министерства финансов Грузии.

Экономический рост Грузии за апрель и четыре месяца 2021 года

По информации Тодрадзе, средний показатель реального роста за четыре месяца с начала года составляет 8,1%

В апреле рост наблюдался практически во всех отраслях: обрабатывающей промышленности, строительстве, торговле, транспорте и складировании, гостиницах и ресторанах, финансовой и страховой деятельности, операциями с недвижимостью, профессиональной, научной и технической деятельности.

В горнодобывающей отрасли наблюдалась тенденция к снижению. Причина - сокращение объемов работ по добыче цветных металлов.

Что выросло и насколько

Рост экспорта в апреле составил 70%, местный экспорт вырос на 61%, а импорт - на 56%. В росте общих показателей важную роль сыграл экспорт медного концентрата, ферросплавов, а также вина, фруктов и одежды, вывезенных в основном в соседние страны, а также в Китай и США.

Увеличение импорта в основном связано с внешней торговлей автомобилями и нефтепродуктами.

В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 4 871 новое предприятие, в то время как в аналогичный период прошлого года было зарегистрировано лишь 300 предприятий. Кроме того, число зарегистрированных в апреле предприятий выросло на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Объем оборота предприятий-плательщиков НДС вырос на 93% и превысил 8,4 миллиарда лари", - сообщил исполнительный директор "Сакстата".

Рост в секторе обрабатывающей промышленности был в основном связан с металлургической промышленностью, а также с расширением производства продуктов питания, напитков и одежды.

В результате активизации строительства увеличилось производство строительных материалов. В частности, увеличились объемы производства цемента, бетона и строительных конструкций. Импорт строительных материалов вырос на 84%, а импорт цемента увеличился в 4 раза.

Рост в строительном секторе связан с возведением как жилых, так и нежилых зданий, а также со специализированными работами, такими как монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха, а также с электротехническими и монтажными работами.

Причина роста финансового сектора вновь в увеличении процентных доходов коммерческих банков, связанных с долгосрочными кредитами физическим и юридическим лицам. На 51% выросла чистая прибыль финансовых и страховых компаний.

Что думают власти

Продолжение роста экономики Грузии в правительстве назвали беспрецедентным и позитивным.

"В апреле экспорт увеличился на 70%, денежные переводы - на 144%, и очень позитивно, что динамика доходов бюджета также очень убедительна и оптимистична… Разумеется, мы считаем, что в этом году экономика будет расти гораздо более высокими темпами, чем мы предполагали в наших предыдущих прогнозах", - заявил на заседании правительства в понедельник премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По словам главы Мининфраструктуры Ираклия Карселадзе, экономический рост до 45% является очень важным и обнадеживающим.

"С точки зрения развития инфраструктуры это, естественно, означает больше возможностей. Экономический рост важен для субъектов, участвующих в различных проектах, а также имеет особое значение для инвесторов. В целом будущее гораздо более здоровое и перспективное, в отличие от предыдущего периода, я имею в виду 2020 год и трудности, вызванные пандемией", - сказал Карселадзе после заседания правительства.

Прогноз обнадеживает

Национальный банк Грузии считает, что на фоне ослабления ограничений в течение 2021 года ожидается постепенное восстановление экономической активности, основной движущей силой которого будет местный спрос.

"Напротив, внешний спрос останется значительно сниженным. Что касается текущих цифр, доходы от международных путешественников минимальны и упали на 95% в годовом исчислении в январе. На фоне слабого совокупного спроса и обесценивания обменного курса, по предварительным данным, импорт товаров в феврале упал на 12% в годовом исчислении, а экспорт немного улучшился и увеличился на 3%", – отмечает Нацбанк.

Аналитики Нацбанка считают, что если эпидемиологическая ситуация улучшится во второй половине года и туристический сектор начнет постепенно восстанавливаться, по сравнению с тем же периодом, то частичное восстановление экономики составит 4% в 2021 году.

Если глобальные ограничения из-за пандемии продолжатся, то это повлияет на экономику страны и процесс восстановления замедлится. В результате, если туризм в Грузии не восстановится, то экономический рост в стране в 2021 году составит около 1%, считают аналитики Нацбанка.

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