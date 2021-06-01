Компенсации по безработице в Грузии в мае получили более 109 тысяч человек

Компенсации по безработице за май досталась и тем, кто лишился работы из-за введенных в стране ограничений во время второй волны COVID-19

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Денежную помощь от государства в размере 200 лари (примерно 61 доллар) в мае получили 109 086 граждан, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Государственного агентства по трудоустройству.

Компенсации по безработице за май досталась и тем, кто лишился работы из-за введенных в стране ограничений во время второй волны COVID-19. Общая сумма денежной помощи составила 21,8 миллиона лари (6,7 миллиона долларов).

Выплаченные компенсации за январь-апрель 2021 года

Месяц Количество получивших, чел. Общая сумма, млн лари Январь 106 389 21,3 Февраль 140 029 28,0 Март 130 683 26,1 Апрель 120 496 24,1

В рамках антикризисного экономического плана правительства Грузии с января 2021 года, нанятые работники, оставшиеся без дохода, получают ежемесячную помощь в размере 200 лари в течение шести месяцев. Последнюю денежную помощь гражданам перечислят в июне.

Компенсация полагается официально трудоустроенным или находящимся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период действия ограничений с ноября 2020 года по февраль 2021 остались без официального дохода в течение одного или более месяцев.

Компенсацию прекратят выдавать, если после марта 2021 года на счет получателя поступит зарплата минимум в 10 лари (3 доллара).

Это уже второй этап выдачи помощи гражданам, оставшимся без работы из-за пандемии. На первом этапе пособия по безработице получили более 117,8 тысячи граждан.

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