Куры кастинг не прошли – Грузия вернула в Турцию 20 тонн курятины

При фитосанитарном контроле было обнаружено, что информация на упаковке товара не соответствовала данным производителя

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли ввоз в страну более 20,2 тонны замороженного куриного мяса с территории Турции, говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.

Сотрудники фитосанитарного и ветеринарного пограничного контроля выявили нарушения при прохождении пограничного контроля на ТПП "Сарпи".

Во время проверки документации груза оказалось, что информация на упаковке товара не соответствовала данным производителя. Из-за этого, указанный груз не смог пройти проверку идентичности.

Согласно постановления правительства Грузии, указанный груз подлежит возвращению обратно в страну-экспортер.

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