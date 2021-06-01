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Граница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Грузовые трейлеры и фуры везут грузы к границе

Куры кастинг не прошли – Грузия вернула в Турцию 20 тонн курятины

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1892)
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При фитосанитарном контроле было обнаружено, что информация на упаковке товара не соответствовала данным производителя

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли ввоз в страну более 20,2 тонны замороженного куриного мяса с территории Турции, говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.

Сотрудники фитосанитарного и ветеринарного пограничного контроля выявили нарушения при прохождении пограничного контроля на ТПП "Сарпи".

Граница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Грузовые трейлеры и фуры везут грузы к границе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Во время проверки документации груза оказалось, что информация на упаковке товара не соответствовала данным производителя. Из-за этого, указанный груз не смог пройти проверку идентичности.

Согласно постановления правительства Грузии, указанный груз подлежит возвращению обратно в страну-экспортер. 

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Темы:
Экономика Грузии (1892)
Теги:
Турция, ТПП "Сарпи", Грузия

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