Курс лари на вторник – 3,2688 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0091 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 июня в размере 3,2688 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0091 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 1 июня

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