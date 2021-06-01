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Здание администрации правительства Грузии

Как вырастет экономика Грузии в 2021 году: правительство пересмотрело прогноз

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1892)
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Обновленный макроэкономический прогноз предусматривает позитивные изменения по всем важным экономическим показателям

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Правительство Грузии пересмотрело прогноз экономического роста страны в 2021 году с 4,3 до 6,5%, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.

По данным Национальной службы статистики, рост ВВП в апреле составил 44,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний показатель реального роста за четыре месяца с начала года составил 8,1%.

Экономический рост Грузии за апрель и четыре месяца 2021 года
Экономический рост Грузии за апрель и четыре месяца 2021 года

Министр отметил, что рассматривается три сценария роста грузинской экономики в текущем году – базовый с 6,%%, оптимистический – 10,2% и пессимистический – 4,3%. По прогнозам рост ВВП будет высоким и в 2022 году и составит 6,9%.

"В последнее время мы видим очень позитивную динамику. Это стало ясно еще в марте, когда впервые с начала пандемии был зафиксирован 4% экономический рост", – заявил Хуцишвили журналистам.

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photo : Government of Georgia / FB
Беспрецедентный показатель: экономика Грузии в апреле выросла на 45%

По словам главы Минфина, на фоне высокого экономического роста, сокращается дефицит бюджета с существующего 7,6 до 7,1%.

"Это очень важно для макроэкономической стабильности. Как я уже говорил, наши прогнозы также включают оптимистичный сценарий, согласно которому экономический рост в 2021 году будет на уровне двузначного числа, и вполне возможно, что экономическая активность будет развиваться именно по оптимистическому сценарию", – сказал министр.

Оптимистический сценарий, по словам Хуцишвили, предусматривает более быстрый рост туризма – конкретнее, на уровне 40-45% от 2019 года. Он также предполагает динамичный экономический рост в других секторах экономики. Предпосылкой этому министр назвал апрельский рост ВВП на 45%, который распространился почти на все секторы экономики.

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Также глава финансового ведомства отметил, что по обновленному прогнозу улучшается дефицит текущего счета и динамика сокращения государственного долга будет более быстрой. Исходя из этих прогнозов, начнется подготовка проекта поправок в бюджет.

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Темы:
Экономика Грузии (1892)
Теги:
Министерство финансов Грузии, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Экономика, Грузия

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