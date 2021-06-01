Новое правило для предпринимателей Грузии – кого касается новшество?

Деятельность бизнес-операторов розничной сети отныне должна вестись в соответствии с принципами HACCP, что повысит степень безопасности продуктов питания

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Новое правило вступает в силу в Грузии с 1 июня для бизнес-операторов, работающих с продуктами питания в пунктах розничной торговли, сообщается на странице Национального агентства продовольствия.

В частности, бизнес-операторы отныне должны вести свою деятельность по принципу HACCP. Это концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продуктов питания.

С 1 июня соблюдать принципы HACCP также должны бизнес-операторы, которые производят или перерабатывают продукцию животного происхождения (мясо и мясопродукты, продукты, произведенные на молочном порошке, рыбу и рыбные изделия, яйца, мед).

Контролировать выполнение нового правила будет Национальное агентство продовольствия.

С 2015 года работать по принципам HACCP обязаны предприятия по переработке сырого молока и скотобойни, а с 2018 года к ним добавились производители фундука на экспорт.

Внедрение системы анализа опасности и критических контрольных точек (HACCP) является одним из эффективных средств обеспечения безвредности продовольствия, отмечают в Национальном агентстве продовольствия. С помощью этой концепции бизнес-операторы могут избежать потенциальных рисков, подчеркивают в агентстве.

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