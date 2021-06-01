В Грузии двое увеличивается помощь социально незащищенным детям

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Социально незащищенные дети в Грузии с 1 июля будут получать увеличенное пособие, инициативу озвучил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге.

По его словам, социальная помощь детям увеличится вдвое – с 50 до 100 лари (c 15 до 30 долларов). Увеличивается также и количество детей, получающих пособие. Теперь помощь от государства будут получать те дети, которые живут в семьях с социальным рейтингом менее 120 тысяч баллов, вместо 100 тысяч по шкале оценки благосостояния, как это было до сегодняшнего дня.

Это решение коснется более 215 тысяч детей.

По словам премьера, в период пандемии вопрос бедности среди детей стоит как никогда остро.

"Бедность среди детей по прежнему остается вызовом. Проблема особенно остро проявилась в условиях пандемии. Чтобы сократить детскую бедность, мы стремимся радикально улучшить социальную политику. Согласно нашему решению, с 1 июля помощь социально незащищенным детям будет увеличена вдвое до 100 лари. Увеличится и количество детей, получающих помощь", – заявил премьер.

Как заявил глава правительства, на финансирование этой программы из бюджета будет ежегодно выделяться 145 миллионов лари.

Инициативу правительства Грузии премьер-министр приурочил к Международному дня защиты детей. Он также поздравил маленьких граждан с их праздником.

Любая семья, считающая себя социально незащищенной, должна обратиться в районные представительства агентства социального обслуживания по месту жительства, где необходимо заполнить специальную анкету. После этого в течение одного месяца социальный работник должен посетить место жительства семьи и заполнить семейную декларацию.

Именно этот документ играет самую главную роль в подсчете баллов. В нем указывается информация о членах семьи, об их образовании, состоянии здоровья, о том, есть ли в семье пенсионеры, дети, лица с ограниченными возможностями и матери-одиночки. В декларации также отражаются доходы семьи, есть ли у них сельскохозяйственные земли, ульи, домашний скот, автомобиль и так далее.

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