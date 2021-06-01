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Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways возобновит регулярное прямое авиасообщение с Грузией

Кувейтский лоукостер возвращается на авиарынок Грузии

photo: Civil Aviation Agency GCAA / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1894)
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Sputnik Грузия
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Jazeera Airways будет выполнять рейсы Эль-Кувейт - Тбилиси - Эль-Кувейт с 3 июня с частотой раз в неделю - по четвергам

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Кувейтский лоукостер Jazeera Airways возобновит регулярное прямое авиасообщение с Грузией с 3 июня, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Согласно заявке авиакомпании, поданной в Агентство, рейсы Эль-Кувейт - Тбилиси - Эль-Кувейт будут выполняться раз в неделю по четвергам с 3 июня.

С 12 июня добавится еще один регулярный рейс по субботам.

Кутаисский международный аэропорт Пассажирский самолет компании WizzAir
© Sputnik / STRINGER
Wizz Air в июне возобновит полеты из Кутаиси в трех направлениях

При этом, по сообщению авиакомпании, к концу летней навигации (29 октября) частота полетов в указанном направлении будет постепенно увеличиваться и полеты будут выполняться четыре раза в неделю.

Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпании необходимое разрешение на выполнение регулярных воздушных перевозок в начале сезона навигации.

Jazeera Airways вошла на авиационный рынок Грузии в 2018 году.

Регулярное международное авиасообщение Грузия возобновила с 1 февраля этого года. 

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Темы:
Экономика Грузии (1894)
Теги:
авиасообщение, Кувейт, Грузия

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