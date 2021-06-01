Кувейтский лоукостер возвращается на авиарынок Грузии

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Кувейтский лоукостер Jazeera Airways возобновит регулярное прямое авиасообщение с Грузией с 3 июня, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
Согласно заявке авиакомпании, поданной в Агентство, рейсы Эль-Кувейт - Тбилиси - Эль-Кувейт будут выполняться раз в неделю по четвергам с 3 июня.
С 12 июня добавится еще один регулярный рейс по субботам.
При этом, по сообщению авиакомпании, к концу летней навигации (29 октября) частота полетов в указанном направлении будет постепенно увеличиваться и полеты будут выполняться четыре раза в неделю.
Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпании необходимое разрешение на выполнение регулярных воздушных перевозок в начале сезона навигации.
Jazeera Airways вошла на авиационный рынок Грузии в 2018 году.
Регулярное международное авиасообщение Грузия возобновила с 1 февраля этого года.
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