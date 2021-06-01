"Обязательно договоримся" - министр Грузии о конфликте вокруг Намахвани ГЭС

Власти предложили участникам протеста несколько платформ для переговоров с участием экспертов и посредников из Европы, заявил министр

ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Правительство Грузии и противники строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии преследуют одинаковые цели, поэтому обязательно придут к согласию, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 218 дней. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное, передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.

Правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий на 9-12 месяцев на строительство Намахвани ГЭС. Власти заверяют, что плотина не будет возведена до тех пор, пока экологические, геологические и сейсмические исследования не будут заново подтверждены.

При этом мораторий не касается других строительных работ в ущелье реки Риони.

"Я абсолютно убеждена, что большинство стоящих в ущелье людей искренне протестуют против этого проекта, имеют искренние вопросы и являются патриотами нашей страны. В то же время мы, правительство, стремимся усилить Грузию энергетически и экономически, использовать наши местные энергоресурсы, в том числе правильно реализовать этот проект, уравновешивая интересы всех. Поскольку задача с обеих сторон одна и та же - сильная и независимая Грузия, мы обязательно придем к соглашению", - сказала Турнава.

Турнава напомнила о нескольких платформах, которые власти предложили участникам протеста. Одна из них - включенность экспертов в обсуждение проекта строительства.

"Это открытая платформа для любого эксперта, включая доверенных лиц протестующих в долине, чтобы иметь возможность просмотреть все исследования и обосновать свои рекомендации в письменной форме. На строительство плотины действует мораторий - главное здание не будет построено в течение 12 месяцев, и все рациональные замечания будут учтены", - отметила министр.

Еще одна платформа – это участие Центра разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества ЕС в прекращении конфликта.

Также, по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, министерство юстиции Грузии объявило тендер для поиска иностранной юридической компании, которая изучит документацию, связанную с проектом строительства Намахвани ГЭС.

Долгое противостояние

Несмотря на все предложения властей, противники ГЭС продолжают протесты, утверждая, что турецкая компания втихаря ведет строительные работы.

Протестующие из регионов Грузии 23 мая прибыли в Тбилиси и провели масштабную акцию. Они даже выдвинули ультиматум правительству. Однако, несмотря на угрозы участников протестного движения "парализовать" город, их требования так и не были удовлетворены. 24 и 25 мая участники акции перекрыли движение на нескольких улицах в центре столицы.

Затем они приняли решение вернуться в ущелье реки Риони и уже на месте помешать компании ENKA. Той же ночью полиция возвела в селе Гумати металлические заграждения, чтобы преградить протестующим пусть к селу Намохвани и месту строительных работ.

Противостояние обострилось после того, как несколько участников акции попытались прорваться через металлические баррикады и пройти к селу Намохвани. Полиции пришлось увести нескольких человек с территории. Спустя некоторое время их отпустили.

После этого протестующие продолжили бить ладонями по заграждениям. Такая форма протеста продолжается почти неделю.

Кроме того, "Защитники Рионского ущелья" перекрывают дорогу машинам компании ENKA на строительную площадку. По словам протестующих, рабочих компании перевозят в Намохвани на полицейских машинах.

По словам организатора акций Варлама Голетиани, они будут пытаться прорвать ограждения и создавать шум, морально воздействуя на правоохранителей и работников компании до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Участники акции не расходятся и остаются в палатках. Палаточные городки разбиты в трех местах: у металлических баррикад , у офиса компании ENKA в селе Гумати, а также в селе Твиши.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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