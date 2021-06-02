Новые купюры лари 2021 года выпуска поступят в обращение в Грузии

Чтобы снизить риск смешения номиналов, на купюрах 5 и 20 лари незначительно изменили тональности их фоновой сетки без изменения основных цветов

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Новые купюры номиналом 5 лари и 20 лари 2021 года выпуска будут введены в оборот с 1 июля, сообщает Национальный банк Грузии.

"Для удовлетворения спроса на наличные деньги, в 2021 году денежные резервы Национального банка пополнились банкнотами 5 и 20 лари", – говорится в сообщении.

Новые банкноты будут находиться в обороте наравне с купюрами более ранних лет выпуска.

Купюры были изготовлены по идентичному дизайну и товарным знакам своих предшественников, с годом выпуска "2021", и имеют подпись действующего президента Национального банка Грузии.

Чтобы снизить риск смешения номиналов, на купюрах незначительно изменили тональности их фоновой сетки без изменения основных цветов.

Нацбанк Грузии на постоянной основе обеспечивает потребность экономики страны в наличных деньгах и одновременно обеспечивает изъятие устаревших банкнот из каналов обращения и их обновление.

Грузинская национальная валюта лари появилась в обороте 2 октября 1995 года. В 2016 году началось обновление банкнот на более защищенные с новым ярким дизайном. С 1 февраля 2016 года в оборот были выпущены банкноты номиналом 20 и 50 лари, 1 ноября того же года – номиналом 100 лари, 1 сентября 2017 года – номиналом 5 лари, 1 октября 2019 года – номиналом 10 лари.

Согласно данным Нацбанка, в обороте находится 4,6 миллиарда лари.

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