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Человек держит в руках купюры грузинской валюты лари различного номинала

Новые купюры лари 2021 года выпуска поступят в обращение в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1896)
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Чтобы снизить риск смешения номиналов, на купюрах 5 и 20 лари незначительно изменили тональности их фоновой сетки без изменения основных цветов

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Новые купюры номиналом 5 лари и 20 лари 2021 года выпуска будут введены в оборот с 1 июля, сообщает Национальный банк Грузии.

"Для удовлетворения спроса на наличные деньги, в 2021 году денежные резервы Национального банка пополнились банкнотами 5 и 20 лари", – говорится в сообщении.

Презентация новой 10-ларевой купюры
photo: GBC / FB
Новые деньги: купюра номиналом в 10 лари поступила в обращение

Новые банкноты будут находиться в обороте наравне с купюрами более ранних лет выпуска.

Купюры были изготовлены по идентичному дизайну и товарным знакам своих предшественников, с годом выпуска "2021", и имеют подпись действующего президента Национального банка Грузии.

Чтобы снизить риск смешения номиналов, на купюрах незначительно изменили тональности их фоновой сетки без изменения основных цветов.

Здание кассового центра Национального банка Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Новые 100-лариевые купюры поступили в обращение

Нацбанк Грузии на постоянной основе обеспечивает потребность экономики страны в наличных деньгах и одновременно обеспечивает изъятие устаревших банкнот из каналов обращения и их обновление.

Грузинская национальная валюта лари появилась в обороте 2 октября 1995 года. В 2016 году началось обновление банкнот на более защищенные с новым ярким дизайном. С 1 февраля 2016 года в оборот были выпущены банкноты номиналом 20 и 50 лари, 1 ноября того же года – номиналом 100 лари, 1 сентября 2017 года – номиналом 5 лари, 1 октября 2019 года – номиналом 10 лари.

Согласно данным Нацбанка, в обороте находится 4,6 миллиарда лари.

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Темы:
Экономика Грузии (1896)
Теги:
Лари, Национальный банк Грузии, Грузия

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