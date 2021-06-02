Проект Намахвани ГЭС всесторонне изучен – Минэкономики Грузии

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Проект строительства каскада Намахвани ГЭС один из самых изученных и перспективных, заявляет Минэкономики Грузии, давая пояснения по самому резонансному проекту в энергетическом секторе страны.

Как поясняют в ведомстве, цель данного заявления – "развеять спекуляции об экономической жизнеспособности Намахвани ГЭС".

"В 2007-2019 годах четыре разные независимые консалтинговые компании произвели экономическую оценку проекта Намахвани. Основными целями трех исследований были оценка энергетического сектора и разработка планов на будущее, включая экономическое обоснование строительства новых генерирующих объектов на основе различных экономических методологий, а четвертое исследование – оценка социально-экономических выгод проекта, которая является частью оценки его воздействия на окружающую среду", – говорится в заявлении.

Минэкономики предлагает общественности пошаговый перечень важных этапов развития проекта:

– В декабре 2007 года Всемирный банк профинансировал стратегическую экологическую оценку развития энергетической системы Грузии. Исследование было проведено сербско-итальянской группой (SEEC), которая проанализировала 15-летний период планирования. Во всех рассмотренных вариантах проект Намахвани ГЭС считается лучшим проектом для подключения к энергосистеме Грузии.

– Согласно отчету о социально-экономической оценке, подготовленному грузинской компанией "Гамма Консалтинг" в 2015 году по заказу АО "Намахвани", выгода от проекта значительно превышает ущерб, который он может нанести.

– В августе 2018 года по заказу Министерства экономики и устойчивого развития Грузии McKinsey & Company подготовила документ об энергетической стратегии Грузии. В нем подробно описан профиль потребления электроэнергии и все те факторы, которые влияют на рост потребления. Согласно документу, среднегодовой рост к 2030 году составит 4,6% и достигнет 21,4 тераватт (для справки в 2020 году потребление составляло 12,4 ТВт·ч). Кроме того, документ включает обзор рынков электроэнергии соседних стран и, что наиболее важно, исследование предлагает способы устранения ожидаемого дефицита, который предполагает строительство новых электростанций.

– Анализ проекта Намахвани ГЭС в январе 2019 года также был представлен в Отчете об оценке рынка электроэнергии Грузии, подготовленном международной консалтинговой компанией Nera по заказу Европейского банка реконструкции и развития. Согласно документу, Намахвани ГЭС является одним из проектов, экономические и энергетические характеристики которого позволяют реализовать его с наименьшими затратам. В соответствии с методологией наименьших затрат в этом исследовании также анализируется фискальный гнет на строительство ГЭС. Учитывая другие положительные факторы проекта, это давление не считается критическим и в несколько раз меньше финансового давления других крупных стратегических проектов.

– В конце концов, подписанию окончательного контракта с победившей компанией предшествовали два с половиной года работы над текстом соглашения. Контракт соответствует всем международным стандартам, что подтверждено рядом аудиторских компаний.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии продолжается уже более семи месяцев. Они требуют расторгнуть контракт с турецкой компанией ENKA, а также объявить временный мораторий на все проекты в энергосекторе страны.

На фоне масштабных акций протеста правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий сроком на год на строительство Намахвани ГЭС. Проект строительства плотины заново изучат специалисты. При этом мораторий не касается других строительных работ в ущелье реки Риони.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет размещено на территориях сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

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