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Обменный пункт - курс 3.285

Курс лари на четверг – 3,2228 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1029)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0319 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 июня в размере 3,2228 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0319 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 3 июня
Кросс-курс основных валют на 3 июня

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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1029)
Теги:
Рубль, Лари, валютный курс, Курс доллара

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