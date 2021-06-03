Почему укрепился лари – мнение депутата парламента Грузии

Решение Нацбанка по повышению ставки рефинансирования немного запоздало, но это шаг в правильном направлении, результат которого наблюдается сегодня, считает глава парламентского комитета

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Укрепление национальной валюты Грузии обусловлено несколькими факторами, главным из которых является монетарная политика Национального банка, заявил председатель парламентского финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзанадзе.

После долгого с начала года падения курс лари по отношению к доллару начал укрепляться в мае - за месяц национальная валюта укрепилась на 4,2%. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 июня - 3,2228 GEL/$1.

"Укрепление лари связано с несколькими факторами, но, прежде всего, я бы сказал, что это результат решения Национального банка, когда он повысил денежную процентную ставку на один процент за счет быстрых и мгновенных решений. Следовательно, на рынке последовала реакция. Этому процессу сопутствует укрепление лари, которое мы наблюдаем сегодня", - сказал Ковзанадзе в эфире Первого канала.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии в конце апреля повысил ставку рефинансирования на 1 процентный пункт до 9,5%.

По мнению депутата, решение Нацбанка немного запоздало, но это шаг в правильном направлении, результат которого наблюдается сегодня.

Ранее глава министерства финансов Лаша Хуцишвили связал стабилизацию лари с позитивными ожиданиями по восстановлению туристического сектора и ускорению роста экономики. Массовая вакцинация, снятие большинства коронавирусных ограничений и открытие границ будут способствовать восстановлению экономической активности, поэтому власти полагают, что грузинская валюта продолжит укрепляться.

По данным Национальной службы статистики, рост ВВП в апреле составил 44,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний показатель реального роста за четыре месяца с начала года составил 8,1%.

Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Чтобы стабилизировать валютный рынок и не допустить чрезмерного обесценивания, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах.

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