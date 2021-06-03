Бизнес-ассоциация: укрепление лари имеет долгосрочную тенденцию

Сохранение тенденции к улучшению должно быть совместной ответственностью власти, бизнеса и рядовых граждан, считает бизнес-ассоциация

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Рост экономики в апреле почти на 45% чрезвычайно важный и поворотный момент для восстановления экономики Грузии в постковидный период, говорится в заявлении Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).

По данным Национальной службы статистики, рост ВВП в апреле составил 44,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний показатель реального роста за четыре месяца с начала года составил 8,1%.

"Это чрезвычайно важный и поворотный момент для восстановления постковидной экономики, который создает основу для оптимизма, важнейшего параметра для инвестиционной активности бизнеса", - сказано в заявлении БАГ.

По информации БАГ, значительное улучшение ряда макроэкономических показателей вселяет надежду на то, что экономика страны в постковидный период восстановится быстрее, чем ожидалось.

"Кроме того, на фоне положительных тенденций мы должны предположить, что укрепление обменного курса национальной валюты в последнее время - это не временная краткосрочная волатильность, а тенденция, вызванная определенными причинами. Что, в свою очередь, параллельно с дальнейшим открытием экономики дополнительно станет важнейшей и ценной причиной повышения деловой активности", - сказано в заявлении.

БАГ отмечает, что сохранение тенденции к улучшению должно быть совместной ответственностью власти, бизнеса и рядовых граждан, которые должны проявить максимальную ответственность, так как ускоренная вакцинация и соблюдение соответствующих норм эпидемиологической безопасности должны стать гарантом укрепления курса национальной валюты и дальнейшего роста экономики.

Правительство Грузии пересмотрело прогноз экономического роста страны в 2021 году с 4,3 до 6,5%. Министерство финансов рассматривает три сценария развития событий. По оптимистическому сценарию, прогнозируется более быстрый рост туризма – конкретнее на уровне 40-45% от 2019 года. Предполагается динамичный экономический рост в других секторах экономики.

Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб местному бизнесу. Экономика Грузии продолжает переживать тяжелые последствия COVID-19, который затронул абсолютно все сферы. Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны коронавируса, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6,2%. На данный момент, несмотря на послабление ограничений, в стране сохраняется тяжелая экономическая ситуация.

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