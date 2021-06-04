Нацбанк планирует снизить операционные риски в компаниях Грузии

В результате двухлетнего наблюдения Нацбанк заключил, что в управлении операционными рисками компаний есть недостатки

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В целях улучшения операционной среды кредитных организаций Грузии, Национальный банк планирует внести изменения в соответствующие подзаконные акты.

По информации Нацбанка, это поможет снизить операционные риски для кредиторов, сохранить беспрепятственную работу сектора и повысить репутацию компаний на рынке.

В результате двухлетнего наблюдения Нацбанк заключил, что в управлении операционными рисками компаний есть недостатки и требуется разработка общих стандартов.

Изменения в основном направлены на установление требований к программному обеспечению, программе бухгалтерского учета, и предусматривают установку требований к этим процессам. Также в случае выдачи обеспеченных кредитов определяются и стандарты обращения и хранения залога: ювелирных изделий, техники и т.д.

Кроме того, будут уточнены некоторые положения и правила, которые будут применяться как к требованиям к администраторам и бенефициарам, также к системам безопасности как для кредитных организаций, так и для пунктов обмена валюты.

Нацбанк отмечает, что заинтересованные стороны могут направить предложения, комментарии и вопросы по проектам подзаконных актов до 10 июня текущего года по следующему адресу электронной почты: LE@nbg.gov.ge

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