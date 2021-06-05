Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления

Укрепление лари и стабильность обменного курса должны привести к постепенному восстановлению доверия к национальной валюте, считают бизнесмены

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Несмотря на укрепление лари по отношению к доллару, грузинская национальная валюта по-прежнему чересчур обесценена и существует ресурс ее дальнейшего укрепления, считают в Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).

После долгого с начала года падения курс лари по отношению к доллару начал укрепляться в мае и к сегодняшнему дню обменный курс национальной валюты вырос на 10,8%. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 июня – 3,0791 GEL/$1.

В БАГ приветствуют укрепление национальной валюты, которое наблюдается в последнее время.

"Как мы неоднократно заявляли, в реальности нашей страны курс лари является главным барометром состояния экономики, и его укрепление мгновенно приводит к значительному улучшению настроений и ожиданий населения, повышая интерес к деловой активности как со стороны местных, так и со стороны иностранных инвесторов и многое другое", – считают в БАГ.

В заявлении говорится, что процесс укрепления лари будет способствовать дальнейшему улучшению макроэкономических показателей, в том числе сдерживанию роста инфляции, которая в последние годы стала довольно серьезной проблемой. Кроме того, укрепление лари и стабильность обменного курса должны привести к постепенному восстановлению доверия к национальной валюте.

"Это создаст сильный толчок для бизнеса и экономики, сделает фискальную, монетарную и валютную политику более эффективной", – уверены в БАГ.

Правительство Грузии пересмотрело прогноз экономического роста страны в 2021 году с 4,3 до 6,5%. Министерство финансов рассматривает три сценария развития событий. По оптимистическому сценарию прогнозируется более быстрый рост туризма – конкретнее на уровне 40-45% от 2019 года. Предполагается динамичный экономический рост в других секторах экономики.

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Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб местному бизнесу. Экономика Грузии продолжает переживать тяжелые последствия COVID-19, который затронул абсолютно все сферы. Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны коронавируса, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6,2%.

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