Грузинские ягоды активно вывозятся за рубеж

Ягодные культуры, в частности, голубика, в последнее время очень популярны и активно экспортируются, заявил министр

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Экспорт голубики из Грузии в 2020 году составил более трех миллионов долларов, сообщает Минсельхоз страны.

В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии.

"Ягодные культуры, в частности, голубика, в последнее время очень популярны и активно экспортируются. В прошлом году сектор выращивания фруктов сыграл важную роль в увеличении экспорта из Грузии. Экспорт голубики составил более трех миллионов долларов. Эта цифра будет расти ежегодно, учитывая тот факт, что возделываются все больше и больше новых садов", – заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

Давиташвили вместе с губернатором Гурийского региона Георгием Сахокия осмотрели плантации голубики сельскохозяйственного кооператива "Агрохаус Нагомри".

При финансовой поддержке государства, кооператив, который объединяет пять членов, посадил сад голубики на участок площадью 2,5 гектара в селе Нагомари Озургетского муниципалитета.

Инвестиция в разведение новой плантации составила более 150 тысяч лари, в том числе более 100 тысяч лари получено в рамках программы "Льготный агрокредит" и 35 тысяч лари в виде софинансирования в рамках программы "Посади будущее".

В трех садах голубики сезонно трудоустроены 30 местных жителей. Продукцию планируется реализовать как на местном рынке, так и вывозить на экспорт.

Осуществление программы "Посади будущее" началось в марте 2015 года и является частью государственной программы "Льготный агрокредит", и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.

В рамках программы в регионе Гурия разбиты новые сады на площади 450 гектаров, в том числе 276 гектаров плантаций черники. В общей сложности софинансирование Агентства развития села превышает 6 миллионов лари (1,8 миллиона долларов).

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