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Машины едут в сторону проспекта Руставели в Тбилиси

Условия работы таможенных складов для автомобилей упрощаются в Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (476)
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Срок хранения ввезенных автомобилей на таможенном складе увеличивается с трех месяцев до одного года

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Условия эксплуатации таможенных складов для автомобилей и порядок их регистрации упрощаются в Грузии с 15 июня, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов.

С 15 июня 2021 года упрощаются разрешительные условия эксплуатации таможенных складов для размещения транспортных средств, а также упрощаются процедуры складирования, учета и вывоза транспортных средств с таможенного склада.

В частности, с 15 июня:

  • Срок хранения ввезенных автомобилей на таможенном складе, который определен действующим законодательством на срок не более трех месяцев, увеличивается до 12 месяцев.
  • Лица, имеющими разрешение на эксплуатацию таможенных складов для хранения транспортных средств должны будут осуществить видеонаблюдение только при въезде и выезде с таможенного склада (отменяется обязательный видеоконтроль в местах осмотра складов и проведения перегрузочных операций);
  • Для облегчения продажи транспортных средств ограничение вывоза с таможенного склада на срок не более 48 часов и условие обязательного заполнения свидетельства о регистрации транспортного средства больше не будут применяться к транспортным средствам, для которых не истек срок доставки.

Ведомство отмечает, что указанные изменения были внесены с целью учета интересов компаний автоимпортеров и поддержки бизнеса. Сотрудники таможенного департамента Службы доходов Минфина находятся в постоянном контакте с представителями компаний-импортеров автомобилей и предоставляют исчерпывающую информацию об изменениях в постановлении.

Машины въезжают в тоннель на набережной Тбилиси в районе Авлабари
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В 2020 году число растаможенных автомобилей в Грузии увеличилось на 9,1% и составило 67 тысяч, так как многим дилерам пришлось провести эти процедуры, ввезенные для реэкспорта, из-за снизившегося внешнего спроса.

В Грузии на тысячу человек приходится 304 автомобиля, при этом большинство из них выпущено 15 лет назад. Продажи автомобилей в Грузии в 2020 году снизились на 18%, однако низкий спрос лишь незначительно повлиял на цены, которые снизились за год всего на 5%.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (476)
Теги:
Служба доходов министерства финансов Грузии, автомобили, Грузия

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