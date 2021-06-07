Условия работы таможенных складов для автомобилей упрощаются в Грузии

Срок хранения ввезенных автомобилей на таможенном складе увеличивается с трех месяцев до одного года

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Условия эксплуатации таможенных складов для автомобилей и порядок их регистрации упрощаются в Грузии с 15 июня, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов.

С 15 июня 2021 года упрощаются разрешительные условия эксплуатации таможенных складов для размещения транспортных средств, а также упрощаются процедуры складирования, учета и вывоза транспортных средств с таможенного склада.

В частности, с 15 июня:

Срок хранения ввезенных автомобилей на таможенном складе, который определен действующим законодательством на срок не более трех месяцев, увеличивается до 12 месяцев.

Лица, имеющими разрешение на эксплуатацию таможенных складов для хранения транспортных средств должны будут осуществить видеонаблюдение только при въезде и выезде с таможенного склада (отменяется обязательный видеоконтроль в местах осмотра складов и проведения перегрузочных операций);

Для облегчения продажи транспортных средств ограничение вывоза с таможенного склада на срок не более 48 часов и условие обязательного заполнения свидетельства о регистрации транспортного средства больше не будут применяться к транспортным средствам, для которых не истек срок доставки.

Ведомство отмечает, что указанные изменения были внесены с целью учета интересов компаний автоимпортеров и поддержки бизнеса. Сотрудники таможенного департамента Службы доходов Минфина находятся в постоянном контакте с представителями компаний-импортеров автомобилей и предоставляют исчерпывающую информацию об изменениях в постановлении.

В 2020 году число растаможенных автомобилей в Грузии увеличилось на 9,1% и составило 67 тысяч, так как многим дилерам пришлось провести эти процедуры, ввезенные для реэкспорта, из-за снизившегося внешнего спроса.

В Грузии на тысячу человек приходится 304 автомобиля, при этом большинство из них выпущено 15 лет назад. Продажи автомобилей в Грузии в 2020 году снизились на 18%, однако низкий спрос лишь незначительно повлиял на цены, которые снизились за год всего на 5%.

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