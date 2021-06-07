Цены на новостройки в Тбилиси выросли за год на 13,6%

Средняя цена в первом квартале 2021 года за 1 квадратный метр в новостройках города черного каркаса составляет 2 262 лари

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Индекс цен на новое жилье в Тбилиси за первый квартал вырос на 2%, а годовой рост показателя составил 13,6%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".

Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.

Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в первом квартале в среднем выросли на 8,2%, а по сравнению с ценами год назад на 12%.

Официальный курс лари к доллару на 7 июня составляет 3,07 GEL/1$.

Цены на квартиры в новостройках Тбилиси

Район Средняя стоимость квадратного метра, лари Мтацминда 4 236 Ваке 3 774 Сабуртало 3 236 Чугурети 3 211 Крцаниси 3 000 Дидубе 2 929 Надзаладеви 2 571 Исани 2 529 Глдани 2 490 Самгори 2 359 Средний рост цен на новые дома в столице составил 12,8%, а за год цены на них выросли на 18,3%. Средний рост цен на новые дома в столице составил 12,8%, а за год цены на них выросли на 18,3%.

Цены на новые дома в Тбилиси