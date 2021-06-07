Цены на новостройки в Тбилиси выросли за год на 13,6%

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Индекс цен на новое жилье в Тбилиси за первый квартал вырос на 2%, а годовой рост показателя составил 13,6%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в первом квартале в среднем выросли на 8,2%, а по сравнению с ценами год назад на 12%.
Официальный курс лари к доллару на 7 июня составляет 3,07 GEL/1$.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси
|Район
|Средняя стоимость квадратного метра, лари
|Мтацминда
|4 236
|Ваке
|3 774
|Сабуртало
|3 236
|Чугурети
|3 211
|Крцаниси
|3 000
|Дидубе
|2 929
|Надзаладеви
|2 571
|Исани
|2 529
|Глдани
|2 490
|Самгори
|2 359
Цены на новые дома в Тбилиси
|Район
|Средняя стоимость квадратного метра, лари
|Мтацминда
|3 687
|Ваке
|3 480
|Сабуртало
|2 860
|Чугурети
|2 703
|Крцаниси
|2 690
|Дидубе
|2 472
|Надзаладеви
|2 250
|Исани
|1 993
|Глдани
|1 801
|Самгори
|1 714
Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в первом квартале 2021 года за 1 квадратный метр в новостройках города черного каркаса составляет 2 262 лари, белого – 2 774, а зеленого – 3 213. Для сравнения в 1 квартале 2020 года цены были следующими: черный каркас – 1 741 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 226 лари, а зеленый каркас – 2 858 лари.
Новшество от "Сакстата"
Национальная служба статистики представила Индекс цен на новое жилье впервые за историю своей работы.
Сам Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности и им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценке развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценке связей рынком недвижимости и финансовой стабильности.
Работу в этом направлении "Сакстат" начал в 2018 году при помощи МВФ. После нескольких посещений экспертов Фонда, был введен показатель, соответствующий последним международным стандартам.
Кроме того, для получения данных, необходимых для расчета индекса, в "Сакстате" был введен новый современный метод сбора данных – автоматический сбор информации с веб-сайтов, что значительно увеличивает охват данных, улучшает качество информации и снижает нагрузку на респондентов.
По информации "Сакстата", в дальнейшем планируется расширить зону покрытия Индекса за счет добавления других городов и других сегментов рынка, что еще больше повысит качество индикатора и сферу его применения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.