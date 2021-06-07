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Здание строящегося жилого дома

Цены на новостройки в Тбилиси выросли за год на 13,6%

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1902)
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Средняя цена в первом квартале 2021 года за 1 квадратный метр в новостройках города черного каркаса составляет 2 262 лари

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Индекс цен на новое жилье в Тбилиси за первый квартал вырос на 2%, а годовой рост показателя составил 13,6%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".

Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.

Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в первом квартале в среднем выросли на 8,2%, а по сравнению с ценами год назад на 12%.

Официальный курс лари к доллару на 7 июня составляет 3,07 GEL/1$.

Цены на квартиры в новостройках Тбилиси

Район Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда 4 236
Ваке 3 774
Сабуртало 3 236
Чугурети 3 211
Крцаниси 3 000
Дидубе 2 929
Надзаладеви 2 571
Исани 2 529
Глдани 2 490
Самгори 2 359
Средний рост цен на новые дома в столице составил 12,8%, а за год цены на них выросли на 18,3%.

Цены на новые дома в Тбилиси

Район Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда 3 687
Ваке 3 480
Сабуртало 2 860
Чугурети 2 703
Крцаниси 2 690
Дидубе 2 472
Надзаладеви 2 250
Исани 1 993
Глдани 1 801
Самгори 1 714

Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в первом квартале 2021 года за 1 квадратный метр в новостройках города черного каркаса составляет 2 262 лари, белого – 2 774, а зеленого – 3 213. Для сравнения в 1 квартале 2020 года цены были следующими: черный каркас – 1 741 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 226 лари, а зеленый каркас – 2 858 лари.

Новшество от "Сакстата"

Национальная служба статистики представила Индекс цен на новое жилье впервые за историю своей работы.

Сам Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности и им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценке развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценке связей рынком недвижимости и финансовой стабильности.

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Работу в этом направлении "Сакстат" начал в 2018 году при помощи МВФ. После нескольких посещений экспертов Фонда, был введен показатель, соответствующий последним международным стандартам.

Кроме того, для получения данных, необходимых для расчета индекса, в "Сакстате" был введен новый современный метод сбора данных – автоматический сбор информации с веб-сайтов, что значительно увеличивает охват данных, улучшает качество информации и снижает нагрузку на респондентов.

По информации "Сакстата", в дальнейшем планируется расширить зону покрытия Индекса за счет добавления других городов и других сегментов рынка, что еще больше повысит качество индикатора и сферу его применения.

Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
© Sputnik
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси

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Темы:
Экономика Грузии (1902)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Цены на недвижимость в Тбилиси, Недвижимость в Тбилиси, Грузия

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