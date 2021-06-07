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Железнодорожное сообщение на фоне пандемии коронавируса. Проверка пассажиров. Все в медицинских масках

Грузия и Армения восстановили ж/д сообщение: первый поезд прибудет из Еревана 15 июня

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1902)
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Грузия всего неделю, как открыла свои сухопутные границы, но как утверждает министр экономики, это уже сказалось на турпотоке в страну

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Пассажирский поезд по маршруту Ереван-Тбилиси-Батуми начнет курсировать с 15 июня, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге после заседания правительства в понедельник.

Сухопутные границы Грузии после марта 2020 года открылись для иностранных визитеров с 1 июня.

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"Восстановлено железнодорожное сообщение между Грузией и Арменией, и 15 июня первый поезд поедет по маршруту Ереван-Тбилиси-Батуми. Это означает, что из нашей соседней и партнерской страны традиционно прибудут туристы и посетят Грузию, наши черноморские курорты, столицу, другие туристические места", – сказала Турнава.

Она отметила, что с открытия сухопутных границ прошла всего неделя, но уже видны первые результаты – число визитеров из соседних стран увеличилось.

"Также продолжается беспрепятственное сухопутное сообщение с Турцией. Гости оттуда посещают Аджарию, Тбилиси и другие турместа. Увеличилось количество туристов из Украины. Они могут прибывать как воздушным сообщением, так и морем. Как нам известно, упрощает правила въезда и выезда и Азербайджан. Мы очень надеемся, что это решение не будет отложено, и мы сможем принимать туристов и из соседнего Азербайджана", – сказала Турнава.

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© Sputnik / STRINGER
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Пересечь сухопутную границу можно будет с документом, подтверждающим полный курс вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом, либо с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. В этом случае лицо будет обязано на третий день после прибытия сделать повторный ПЦР-тест. В то же время, Межведомственный координационный Совет призывает визитеров во время пересечения границы иметь при себе медицинскую страховку, которая покрывает расходы лечения COVID-19.

Приехать в Грузию могут все вакцинированные против COVID-19 иностранцы (исключение – люди, побывавшие в Индии за последние две недели). Правительство Грузии также составило список стран, граждане которых могут приехать в Грузию без вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным за 72 часа до приезда. В таком случае иностранцу придется сдавать повторный ПЦР-тест на третий день после прибытия за свой счет.

Власти ожидают, что открытие границ, процесс вакцинации и послабление ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, помогут восстановить туризм во второй половине 2021 года. 

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Темы:
Экономика Грузии (1902)
Теги:
железная дорога, РЖД, Армения, Экономика, Грузия

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