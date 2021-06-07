Что будет с лари: прогноз министра финансов Грузии

Экономический рост в Грузии в 2021 году полностью компенсирует прошлогодний спад экономики, и ее восстановление произойдет быстрее, чем ожидалось

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В ближайшее время больших колебаний курса лари не ожидается, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге в администрации правительства.

Курс лари по отношению к доллару начал укрепляться в мае, укрепившись на более 6%. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 июня – 3,1569 GEL/$1.

"Мы видим, что экономический рост, который наблюдался в апреле, произошел не за счет одного сектора, он наблюдался во всех секторах экономики и является признаком восстановления по отношению к экономике в целом. Все эти факторы и политическая стабильность способствуют улучшению ожиданий и настроений в экономике. Эта реальность также отражается на обменном курсе лари, хотя, какой именно будет знак равновесия, будет видно в будущем. Думаю, следующий период будет более стабильным, без особых колебаний", - сказал Хуцишвили.

По словам Хуцишвили, экономический рост в Грузии в 2021 году полностью компенсирует прошлогодний спад экономики и ее восстановление произойдет быстрее, чем ожидалось.

По данным Национальной службы статистики, рост ВВП в апреле составил 44,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний показатель реального роста за четыре месяца с начала года составил 8,1%.

Неожиданное улучшение показателей, позволило правительству страны пересмотреть прогноз экономического роста Грузии в 2021 году с 4,3 до 6,5%. Это по базовому сценарию. Рассматривается еще два сценария - оптимистический – 10,2% и пессимистический – 4,3%.

Экономика Грузии, пострадавшая в результате пандемии, все еще продолжает переживать тяжелые последствия COVID-19. Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны коронавируса, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6,2%.

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