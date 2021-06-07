Что нужно делать Грузии, чтобы стать привлекательнее для инвесторов

Судебная реформа чрезвычайно важна, чтобы для бизнеса была создана благоприятная среда, заявил дипломат

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Продолжение реформ и работа над ними, укрепление верховенства закона - очень важный элемент, который поможет Грузии стать привлекательной для международной торговли и инвесторов, сказал исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Помощник госсекретаря США прибыл в Тбилиси в понедельник, 7 июня. Он уже встретился с местными НПО и организациями по защите прав СМИ, а также премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

По словам Рикера, США ценит стремление Грузии активизировать отношения в этом направлении.

"Мы ценим желание Грузии активизировать отношения в этом направлении. Для этого очень важно продолжить путь реформ, включая реализацию соглашения от 19 апреля, и, как следствие, создание более эффективной среды для международной торговли, в которой важную роль, конечно же, играет верховенство закона", - заявил Рикер журналистам в Тбилиси.

Как словам помощника госсекретаря, вопрос о свободной торговле является прерогативой Торгового представителя США, но, со своей стороны Рикер отметил, что в этом процессе важна прозрачная бизнес-среда.

"Я еще раз подчеркиваю, что судебная реформа в этом отношении чрезвычайно важна, чтобы для бизнеса, для иностранных инвесторов была создана благоприятная среда, а также для того, чтобы было ощущение и гарантия того, что правовая система полностью свободна от политического или любого другого внешнего вмешательства", - сказал Рикер.

Кроме Тбилиси Рикер посетит также Ереван и Баку.

За последнее время Грузия заключила соглашения о свободной торговле с ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией, Гонконгом и Китаем. Грузия, до вступления в силу Brexit, ратифицировала соглашение о свободной торговле с Великобританией и ожидает того же от британской стороны.

Переговоры о свободной торговле вскоре начнутся и с Индией. Текст соглашения уже готов, также созданы группы по переговорам с обеих сторон, которые в настоящее время ожидают определения даты первого раунда переговоров. Активно обсуждается возможность подписания подобных соглашений с Японией, США и Южной Кореей.

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