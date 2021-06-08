Страсти по вину: кто и почему в России посоветовал обходить грузинское вино стороной?

О том, почему некоторые грузинские вина заставили российских экспертов усомниться в своих вкусовых качествах и какие перспективы есть у продукции – в материале Sputnik

МОСКВА-ТБИЛИСИ, 7 июн - Sputnik. Россия вновь подтвердила свой статус главного экспортного рынка для грузинского вина – с начала года из 28 миллионов бутылок больше половины, 17 миллионов, были отправлены в Москву, Санкт-Петербург и другие города северного соседа.

Стремительное возвращение грузинского вина на российский рынок произошло в 2013 году, после семилетнего эмбарго. И так же стремительно Россия вернула себе первое место по поставкам ностальгических "Хванчкары", "Киндзмараули", "Твиши" и множеству новых брендов.

Но не все оказалось так просто.

В этом году пять марок грузинского вина вошли в топ-15 худших импортных вин на российском рынке. Это может стать серьезным ударом по имиджу Грузии, входящей в тройку крупнейших экспортеров.

Статистика экспорта грузинского вина за январь-апрель 2021 года

Среди худших?

В конце марта российская некоммерческая организация "Роскачество" опубликовала рейтинг худших импортных вин. Специалисты оценили более 120 вин из 13 стран, лидирующих по экспорту данной продукции в Россию, в ценовой категории до 1,5 тыс. рублей (до $20,05).

Комиссия дегустаторов оценивала внешний вид вина, его запах и вкус по 100-балльной шкале Всемирной организации винограда и вина. Оценка ниже 71 балла означала большие недостатки во вкусе и аромате.

Проверялись только самые популярные среди россиян образцы – "блокбастеры" розничных продаж. Их средний тираж составил от 180 тыс. до 11 млн литров, поставленных в страну в течение прошлого года.

Отмечается, что данное исследование проводилось дегустационной комиссией аккредитованной лаборатории "вслепую": эксперты не знали ни марок вин, ни стран происхождения и работали по международно признанному регламенту дегустаций.

Худшие результаты в исследовании среди всех стран показала Грузия. В антирейтинг из пятнадцати позиций вошли сразу пять вин грузинского происхождения.

Самую низкую оценку (59,16 балла) получило красное полусладкое "Киндзмараули" от компании Dugladze. От этого же производителя в числе худших оказались еще два вина: "Цинандали" (69,34 балла) и "Саперави" (74,08 балла). Помимо этого, в антирейтинг вошли "Киндзмараули" от компаний Betaneli и "Музаради".

"К сожалению, оказалось мифом высокое качество традиционно популярных грузинских полусладких красных вин, во всяком случае среди брендов, занимающих первые места в рейтинге продаж", – сказал президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

В "Роскачестве" добавили, что в лучшем случае полусладкие красные вина из Грузии в ценовой категории до 1,5 тыс. руб. (около $20) оказались продукцией среднего качества с оценками ниже 80 баллов.

В российской компании AST, импортирующей в том числе вино Dugladze, низкие оценки объяснили возможным несоблюдением температурного режима магазинами, в которых было куплено вино.

Грузинские производители от комментариев отказались, также решили не комментировать антирейтинг в государственном Агентстве вина Грузии. А злые языки тут же заговорили о возможности нового эмбарго на фоне сложных политических отношениях между двумя странами, что, впрочем, своего подтверждения не нашло.

Крупный поставщик

Доля Грузии на российском рынке вина после снятия эмбарго в 2013 году неуклонно росла.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, по итогам 2020 года крупнейшими поставщиками виноградного вина стали Испания (51,3 млн литров), Италия (50,2 млн литров) и Грузия (40,4 млн литров). В целом грузинские поставщики в минувшем году обеспечили 11,6% от российского импорта вина.

Для самой Грузии российский рынок остается приоритетным. В 2020 году Россия закупила 57,6 млн бутылок (62,4% от общего экспорта грузинского вина), Украина – 10,6 млн бутылок (11,5%), Польша – 5,2 млн бутылок (5,7%), следует из статистики Национального агентства вина Грузии.

Традиционно высокой популярностью на российском рынке пользуются вина "Киндзмараули", "Мукузани", "Цинандали", "Ахашени" и "Хванчкара".

Однако эта благоприятная для грузинских виноделов картина постепенно меняется, замечает руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев.

"В прошлом году импорт вина из Грузии в Россию упал сразу на 6%. В нынешних реалиях соотношения цены и качества Грузия достигла своего потолка на рынке. Покупатели пресытились вином и хотят качественного продукта, которого пока нет", – уточняет он.

Цена взамен качества

В последнее время российский потребитель, в своей массе лояльный к грузинским винным брендам, стал сомневаться в качестве этой продукции, подчеркивает один из опрошенных Sputnik экспертов, участвовавший в создании антирейтинга "Роскачества".

"С грузинским вином есть большая проблема. В Россию попадает совершенно не та продукция, которая идет из Грузии на международные рынки. Достаточно большие объемы грузинского вина на нашем рынке – продукция невысокого качества", – продолжает он.

С тем, что грузинские вина в России не представлены качественным ассортиментом, соглашается и другой эксперт, пожелавший остаться анонимным.

"В прошлом году мы дегустировали 180 грузинских вин, и там можно было по пальцам пересчитать хорошие, которые в итоге вышли на уровень среднего и приемлемого качества. Более 80% продукции имели крайне низкую оценку. Это не какой-то резкий спад, так было изначально", – добавляет собеседник.

Участники профессионального сообщества сходятся во мнении, что причиной такой ситуации стал ажиотажный спрос, возникший в России после отмены эмбарго.

"Еще с советских времен у грузинского вина сохранилась хорошая репутация, на которой не совсем добросовестные производители сегодня зарабатывают. Огромный спрос стал для них искушением. Делать качественное вино невыгодно. В России оно стоило бы больше одной тысячи рублей и плохо продавалось. Поэтому грузинские производители экономят на производстве и зачастую делают для российского потребителя посредственное, бюджетное вино", – считает глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Вина много, винограда мало

Собеседники Sputnik обращают внимание и на то обстоятельство, что грузинского вина на российском рынке продается значительно больше, чем его в теории может произвести страна.

Так, одна из самых популярных марок вина "Киндзмараули" производится из винограда сорта саперави, растущего в Кахетии, причем даже не везде, а в конкретной микрозоне. Ежегодно этот регион производит порядка 2,8 млн литров, следует из данных Национального комитета вина. Между тем, в 2019 году на российский рынок поставили порядка 5 млн бутылок "Киндзмараули".

"В Грузии в основном растет белый виноград – ркацители. Даже грузины чаще всего пьют белые вина. Огромный спрос на фоне дефицита винограда, прежде всего красного – саперави, спровоцировал нынешнюю ситуацию с качеством", – объясняет эксперт, участвовавший в составлении антирейтинга.

Чтобы покрыть спрос, предполагает Павел Шапкин, некоторые грузинские производители "пускают в ход химию, разбавляют вино водой, молдавскими или турецкими виноматериалами".

Хорошее стоит дорого

Директор грузинской "Лаборатории вина" Ирма Чантурия видит главную проблему в специфике российского спроса, который, собственно, и определяет предложение.

"На европейских рынках грузинские вина стоят дороже, в этом и есть разница. Российский рынок, в основном, требует дешевые партии. А качество вина коррелирует с ценой, как и в других сферах. Хочешь особое качество – плати больше", – говорит директор грузинской "Лаборатории вина" Чантурия.

Она подтвердила, что в Евросоюз идет совершенно другой сегмент: "Там больше хотят вина из квеври, handmade, эксклюзивные партии от малых производителей. В Россию эти вина не проходят, их там не знают и не признают, или просто цены на них высоки для потребителя. Так что все регулирует рынок".

При этом Чантурия подчеркивает, что среди вин, идущих в Россию, "никак не может быть плохой продукции". "Продукция проходит жесточайший контроль на нескольких уровнях, однозначно безвредна, и все параметры сходятся с установленными стандартами. Кому-то может что-то не нравится по вкусу, но это именно дело вкуса, а не потому, что от нас вывозится некачественная продукция", – отмечает глава лаборатории, через проверку которой проходят вина, идущие на экспорт.

Также она категорически исключает, что на российский рынок может идти "разбавленное вино": "Разговоры о воде просто смешны, а чужих виноматериалов у нас нет, ни турецких, ни молдавских, и никакого дефицита винограда у нас нет".

Недостаток информации и другие нюансы

Антирейтинг "Роскачества" у директора грузинской "Лаборатории вина" вызвал множество вопросов, но в то же время она признает, что грузинским виноделам нужно больше информации о ситуации на российском рынке.

"Что значит – не нравится? Оно не соответствует ГОСТу, не соответствует параметрам? Надо доказать, если какой-то конкретный показатель не удовлетворил. Мы же пытаемся самостоятельно узнавать потребности российского рынка и подстраиваемся под них. Это информация из личных наблюдений, от партнеров, друзей и так далее.

К сожалению, мы работаем в режиме форс-мажора, об изменениях в РФ узнаем постфактум. Например, в последние годы в России начали проверять соотношение стабильных изотопов углерода в вине, и мы узнали это в последний момент. Мы – конкретно наша лаборатория, в итоге в ускоренном режиме приобрели оборудование, провели тренинги, понесли огромные расходы, чтобы обеспечить необходимую проверку и не остановить экспорт.

Еще один нюанс: в последние годы Россия заблокировала применение различных консервантов в вине, запретили применять сорбиновую кислоту. Так только в России и Белоруссии. В итоге для того, чтобы природное полусладкое вино было стабильным, предприниматели вынуждены применять в вине больше сернистой кислоты. Факт: применение большего количества сернистой кислоты меняет вкус грузинского вина".

"Есть множество нюансов, поэтому специалисты должны говорить и обсуждать проблемы друг с другом", – заключает Ирма Чантурия, посетовав, что профессиональных контактов между Грузией и Россией мало.

"Было бы хорошо, если бы коллеги из наших стран сотрудничали, обменивались мнением. Мое мнение – на российском рынке вкус и представление о грузинском вине устарели. У наших предпринимателей новое оборудование, новые технологии. У российских специалистов нет информации о наших производствах. Они не приезжают сюда, не смотрят, какая ситуация на месте, как организован контроль. Я бы пожелала, чтобы сотрудничество и обмен информацией был бы на более высоком уровне".

Ищите и найдете

Эксперты в Москве признают, что в Грузии есть много хороших производителей, экспортирующих свое вино. Однако в массовом сегменте российского рынка (500 руб. и ниже, – Sputnik) качественного грузинского вина действительно мало. В такой ситуации потребителям следует ориентироваться на профессиональные винные рейтинги, советуют специалисты.

"Хорошее вино можно купить в грузинских ресторанах, там заботятся о своей репутации. Что касается крупных сетей, рекомендую обратить внимание на вино, которое завозится ими самостоятельно, минуя импортеров. На контрэтикетке будет указано, что вино поставлено по заказу торговой сети. Во-первых, это получается не так дорого, потому что нет посредника. Во-вторых, у сетей есть свои кависты (специалисты по алкоголю – Sputnik), они серьезно занимаются отбором продукции", – говорит Павел Шапкин.

Автор книги "Грузинское вино: ренессанс" Вадим Скардана обозначает два выхода из сложившейся ситуации: потребителю нужно покупать дорогое вино крупных, зарекомендовавших себя грузинских производителей либо искать редкое вино, произведенное небольшими грузинскими хозяйствами.

"На российский рынок поступает продукция двух видов: от крупных заводов Грузии (95% всего, что есть на полках) и малых производителей. Премиальный сегмент крупных производителей почти весь в России есть, он очень приличный. Маленькие хозяйства делают однозначно лучшие вина, но их ассортимента почти не найти, потому что эти вина прекрасно раскупают дома", – уточняет он.

По мнению эксперта, покупателям не стоит выбирать вина с этикетками, на которых название бренда написано на русском языке.

"Не стоит брать вина с названиями "Сталинское дело" и тому подобное. Это прицел на чью-то ушедшую молодость или неокрепший ум. Грузинские вина до тысячи рублей и в пределах этой суммы покупать можно. В этом сегменте, конечно, шедевров нет и быть не может, но достойные вина – вполне", – заверяет Вадим Скардана.

Ситуация с грузинскими винами, сложившаяся в России, тревожная, но не безвыходная, заключают эксперты. По их словам, производители в Грузии и российские импортеры должны лишь учитывать ситуацию на рынке, сменить приоритеты и вместо цены выбрать качество.