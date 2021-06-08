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Лондонская фондовая биржа

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

© AFP / TOLGA AKMEN
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1904)
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Стоимость ценных бумаг грузинских компаний на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю в основном повысилась

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла в цене на 0,15% и составила 101,37 с доходностью 2,45%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,05%, торги закрылись с доходностью 2,87% по цене 106,43 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,33 пункта с доходностью 5,58%, за неделю цена не изменилась.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,06% до 107,21, доходность составила 1,09%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже понизилась за неделю на 3,51% и составила 12,64 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 104 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 12,38-13,34 фунта за акцию.

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Цена на акции компании Georgia Capital повысилась на 2,62% и составила 6,26 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 91 тысячи ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,21-6,48 фунта.

Акции TBC Bank снизились в цене за неделю на 6,03% до 10,9 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 138 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,52-11,7 фунта за акцию.

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Темы:
Экономика Грузии (1904)
Теги:
TBC Bank, Национальный банк Грузии, Лондон, Грузия, Акция

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