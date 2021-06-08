Инвестор готов помочь в поиске компромиссного решения по Намахвани ГЭС

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Инвестор готов помочь найти максимально компромиссное решение по строительству Намахвани ГЭС на западе Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети длится уже семь месяцев – 224 дня. Проведя ряд масштабных акций в Кутаиси, протестующие из регионов Грузии 23 мая прибыли в Тбилиси. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, после чего протест продолжился в ущелье реки Риони.

Протестующие требуют упразднить соглашение и контракт между правительством Грузии и компанией-контрактором ENKA о строительстве ГЭС, аннулировать постановление правительства, отправить в отставку министра экономики Грузии Натию Турнава, а также объявит временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

Под давлением общественности правительство Грузии приняло решение объявить мораторий на строительство плотины на срок от 9 до 12 месяцев.

По словам главы Минэкономики, она находится в постоянном контакте к руководством компании ENKA и подобными крупными инвесторами.

"Я лично часто связываюсь с руководством ENKA. Конечно, одна из основных тем разговоров – процесс посредничества под руководством ЕС, который начнется в ближайшие дни. Инвестор полностью готов помочь найти максимально компромиссное решение. Тем более, что они уже пошли на существенный компромисс, я имею в виду отсрочку строительства плотины, создание дополнительного фонда для развития долины, открытый доступ ко всем исследования", – сказала Турнава журналистам.

По словам министра, 15 организаций запросили для изучения существующие исследования по проекту Намахвани ГЭС.

"Мы ждем, когда они вернут нам заключения, по которому мы потребуем от инвестора рассмотреть их, учесть или подготовить контраргументы", – сказала Натия Турнава.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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