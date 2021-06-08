14:37 08 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8372
  • 100 RUB4.3325
  • USD3.1569
Поиск
У МВД Грузии своя солнечная электростанция

МВД Грузии обзавелось собственной солнечной электростанцией

photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Энергетика Грузии (252)
7320
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/08/251962608.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210608/251962955/MVD-Gruzii-obzavelos-sobstvennoy-solnechnoy-elektrostantsiey.html

Солнечные батареи, которые позволят министерству внутренних дел сэкономить расходы на электроэнергию, размещены поверх автостоянки

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. У МВД Грузии собственная солнечная электростанция – она размещена на автостоянке у главного здания в Тбилиси, сообщает ведомство.

Как сообщается на сайте министерства, солнечные батареи позволят ведомству сэкономить 23% расходов на электроэнергию.

Солнечные панели
SPUTNIK / DENIS ASLANOV
В Грузии на крышах школ установят солнечные батареи

В открытии станции приняли участие заместитель министра внутренних дел Грузии Георгий Бутхузи и посол Литовской Республики Андрюс Калиндра.

"Одним из приоритетов МВД является снижение административных расходов. Следовательно, устаревшие типы ламп в зданиях постепенно заменяются современными, энергоэффективными лампами, а инфраструктурные проекты реализуются таким образом, чтобы свести к минимуму потребление электроэнергии и газа", – говорится в заявлении.

Проект солнечной электростанции софинансировало министерство охраны окружающей среды Литвы в рамках Программы климатических изменений, а работы выполнила литовская компания "Saulės grąža".

Координировали проект Департамент международных отношений и Департамент логистики Министерства внутренних дел Грузии.

Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Работа в этом направлении ведется и в Грузии. В частности, в стране уже построена ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт в Гори (Восточная Грузия).

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Энергетика Грузии (252)
Теги:
солнечная электростанция, МВД Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе
Резо Габриадзе: жизнь и творчество великого мастера - фото
Досрочные парламентские выборы в Армении 2021: старт агитации
Старт агитации: в Армении готовятся к досрочным парламентским выборам 2021 – видео
Инфографика: День защиты окружающей среды
Сколько времени разлагается мусор
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться