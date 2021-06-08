Протестующие жители села Шукрути сели за стол переговоров с компанией Georgian Manganese

Жители села многие годы добиваются компенсаций за тот вред, который нанесен их жилым домам, здоровью и окружающей среде деятельностью горнодобывающей компании

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. С протестующими жителями села Шукрути Чиатурского района (Западная Грузия") удалось провести конструктивные переговоры и достичь определенного соглашения, сообщает компания Georgian Manganese, к которой сельчане имели претензии.

Местные жители обвиняют горнодобывающую компанию Georgian Manganese в разрушении среды их обитания, нанесении вреда экологии и их здоровью. Сельчане, дома которых пришли в негодность в результате деятельности компании, требуют компенсации ущерба в оценке Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.

Компания начала выдавать компенсации в 2020 году, и уже выплачено более 1,7 млн лари. Однако часть жителей Шукрути не согласна с размером выплат.

Несколько недовольных сельчан объявили голодовку, зашив себе рты. После протеста в Чиатура, 30 мая они прибыли в Тбилиси и продолжали протестовать у посольства США.

В компании Georgian Manganese заявляют, что с жителями села состоялись конструктивные переговоры и достигнута определенная договоренность, которая будет отражена в юридическом документе.

Достигнутое соглашение со временем вступит в законную силу. Georgian Manganese будет следить за процессом подписания документа и его выполнением.

6 июня при посредничестве члена совета директоров Georgian Manganese Темура Хонелия протестующие согласились на предложение компании-подрядчика "Шукрути плюс".

Согласно исследованиям, население Шукрути было разделено на категории. В первую категорию попало 36 семей, с которых и началась выплата компенсаций.

Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На ней трудоустроены около 3,5 тысячи человек.

В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.

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