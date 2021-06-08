14:37 08 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8372
  • 100 RUB4.3325
  • USD3.1569
Поиск
Промышленный город Чиатура в Западной Грузии

Протестующие жители села Шукрути сели за стол переговоров с компанией Georgian Manganese

photo: Oh My Georgia / FB
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1905)
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/08/251963642.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210608/251963655/Protestuyuschie-zhiteli-sela-Shukruti-seli-za-stol-peregovorov-s-kompaniey-Georgian-Manganese.html

Жители села многие годы добиваются компенсаций за тот вред, который нанесен их жилым домам, здоровью и окружающей среде деятельностью горнодобывающей компании

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. С протестующими жителями села Шукрути Чиатурского района (Западная Грузия") удалось провести конструктивные переговоры и достичь определенного соглашения, сообщает компания Georgian Manganese, к которой сельчане имели претензии.

Местные жители обвиняют горнодобывающую компанию Georgian Manganese в разрушении среды их обитания, нанесении вреда экологии и их здоровью. Сельчане, дома которых пришли в негодность в результате деятельности компании, требуют компенсации ущерба в оценке Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.

Протесты в Чиатура. Архивное фото
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Протесты против Georgian Manganese на западе Грузии - трое человек зашили себе рты

Компания начала выдавать компенсации в 2020 году, и уже выплачено более 1,7 млн лари. Однако часть жителей Шукрути не согласна с размером выплат.

Несколько недовольных сельчан объявили голодовку, зашив себе рты. После протеста в Чиатура, 30 мая они прибыли в Тбилиси и продолжали протестовать у посольства США.

В компании Georgian Manganese заявляют, что с жителями села состоялись конструктивные переговоры и достигнута определенная договоренность, которая будет отражена в юридическом документе.

Достигнутое соглашение со временем вступит в законную силу. Georgian Manganese будет следить за процессом подписания документа и его выполнением.

Голодовка шахтеров в городе Чиатура
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Компания Georgian Manganese договорилась с местными жителями

6 июня при посредничестве члена совета директоров Georgian Manganese Темура Хонелия протестующие согласились на предложение компании-подрядчика "Шукрути плюс".

Согласно исследованиям, население Шукрути было разделено на категории. В первую категорию попало 36 семей, с которых и началась выплата компенсаций.

Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На ней трудоустроены около 3,5 тысячи человек.

В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (1905)
Теги:
Протест, Чиатура, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе
Резо Габриадзе: жизнь и творчество великого мастера - фото
Досрочные парламентские выборы в Армении 2021: старт агитации
Старт агитации: в Армении готовятся к досрочным парламентским выборам 2021 – видео
Инфографика: День защиты окружающей среды
Сколько времени разлагается мусор
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться