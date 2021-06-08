Всемирный банк поможет Грузии расширить программу вакцинации

Новый кредит добавляется к 80 миллионам долларов, которые ВБ ранее выделил правительству Грузии для оперативного реагирования на COVID-19

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Всемирный банк (ВБ) утвердил для Грузии кредит в размере 34,5 миллиона долларов на усиление программы вакцинации - соответствующее решение принял Совет исполнительных директоров ВБ.

Цель помощи – обеспечение равного доступа к вакцинам против коронавируса, укрепление системы вакцинации Грузии для содействия эффективному использованию вакцин и усиление мер реагирования на COVID-19. Таким образом Всемирный банк хочет внести свой вклад в реализацию плана правительства Грузии привить 60% населения страны до конца года.

Данная сумма добавляется к 80 миллионам долларов, которые Банк ранее выделил правительству Грузии для оперативного реагирования на COVID-19, а также для смягчения последствий пандемии в области здравоохранения.

"Пандемия легла тяжелым бременем на экономику страны, ее жителей и предприятия, поэтому сильный план вакцинации имеет решающее значение для быстрого и устойчивого восстановления Грузии и, что наиболее важно, для спасения жизней", - заявил региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.

Дополнительное финансирование поможет Грузии покрыть расходы на расширение мер реагирования на пандемию. Деньги пойдут на покупку вакцин против коронавируса, шприцев и другие цели, включая транспортировку и распределение вакцин, планирование и управление, коммуникацию и информационную кампанию, связанную с вакцинами, тренинги и укрепление системы здравоохранения в целом.

По данным Всемирного банка, в рамках проекта быстрого реагирования на COVID-19 в прошлом году ВБ помог помог Минздраву приобрести жизненно важное медицинское оснащение - более четырех миллионов ПЦР-тестов, а также набор для экспресс-анализа на основе антигенов и извлечения ДНК, более тысячи единиц аппаратуры для кислородной терапии, а также кровати для реанимации и неотложной помощи, вентиляторы и аппараты ИВЛ, покупку 11 миллионов средств индивидуальной защиты.

Кроме того, проект сыграл важную роль в развитии диагностических и лечебных возможностей медицинских учреждений, оснастив их современными технологиями.

Кроме того, проект также внес значительный вклад в реализацию государственного пакета социальной помощи: 80 тысяч семей получили временную ежемесячную помощь; дополнительную финансовую помощь получили 25 тысяч многодетных семей, у которых более 3 детей. Также, единовременную помощь от государства получили 370 тысяч самозанятых, а более 160 тысяч – временное пособие по безработице.

"Помощь Всемирного банка имела важное значение в борьбе с коронавирусом. С помощью Банка мы смогли гораздо быстрее и эффективнее адаптироваться к последствиям пандемии и реагировать на них. Сегодня у нас есть главный инструмент для завершения пандемии - это вакцина. При поддержке Всемирного банка мы сможем лучше управлять процессом вакцинации", - сказала глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

Дополнительное финансирование, как и основной проект, является частью пакета финансовой помощи Всемирного банка Грузии, который также включает недавно подписанное соглашение на выделение 85 миллионов евро для помощи ММСП.

До этого банк выделил Грузии 45 миллионов евро "на развитие политики экономического правления и повышения конкурентоспособности", чем обеспечил бюджетную поддержку правительству на фоне резкого снижения налоговых поступлений и увеличения расходов на антикризисные меры для поддержания прогресса реформ, чтобы обеспечить долгосрочный экономический рост страны.

Всемирный банк является одной из первых международных организаций, которая помогает Грузии в борьбе с COVID-19, и считается партнером-лидером в области здравоохранения и социального обеспечения, а также в направлении восстановления экономики.

Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования до сотни проектов на общую сумму около трех миллиардов долларов в различных секторах экономики Грузии.

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