Экспорт грузинского вина продолжает расти

Стоимость экспортированной продукции составила 82,4 миллиона долларов, что на 8% больше показателя прошлого года

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузия с января по май 2021 года экспортировала 36,4 миллиона бутылок (0,75 литра) вина в 55 стран мира, на 15% больше, чем за отчетный период 2020 года, сообщает Национальное агентство вина.

По данным агентства, стоимость экспортированной продукции составила 82,4 миллиона долларов, что на 8% больше показателя прошлого года.

Россия с начала года продолжает сохранять первые позиции в списке стран-импортеров грузинского вина, с начала года из Грузии в РФ было экспортировано порядка 22,4 миллиона бутылок вина. Рост экспорта в эту страну составил 17%.

Статистика экспорта грузинского вина за январь-май 2021 года

Кроме того, экспорт вырос на стратегические винные рынки: Польша – 11% (2,2 миллиона бутылок), Литва – 63% (439,5 тысячи бутылок), США – 26% (403,9 тысячи бутылок), Эстония – 3% (258,6 тысячи бутылок), и Германия – 23% (314,7 тысячи бутылок).

По информации агентства, экспорт также вырос в Канаду (54%), Казахстан (89%), Израиль (95%), Азербайджан (41%), Монголию (600%), Чехию (900%) и Турцию (324%).

Также за пять месяцев с начала 2021 года из Грузии вывезли 13,5 миллиона бутылок (0,5 литра) бренди, и 209 тысяч бутылок (0,5 литра) чачи. Доходы от экспорта бренди по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 3% и составили 23 миллиона долларов, а доходы от чачи выросли на 30%, стоимостью 567 тысяч долларов.

Экспорт вина и алкогольной продукции осуществили 270 компаний.

В целом за пять месяцев 2021 года в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил порядка 130 миллионов долларов, что на 8% больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.