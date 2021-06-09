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Виноградники в Сагурамо

Фермеры в Грузии не смогут сдать виноград без выписки из кадастра

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
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Темы:
Вино и виноделие Грузии (156)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210609/251967863/Fermery-v-Gruzii-ne-smogut-sdat-vinograd-bez-vypiski-iz-kadastra.html

Процесс регистрации виноградников и обновление кадастровой информации проходит в специальных участках

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Регистрация виноградников и обновление кадастровой информации – обязательное условие при сдаче фермерами урожая на заводы, сообщает Национальное агентство вина.

В ходе "Ртвели 2020" в Грузии собрано и переработано более 280 тысяч тонн винограда. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.

Виноград на сельскохозяйственной выставке в Аджарии
© Sputnik / Seyran Baroyan
Главное качество, а не количество: Грузия готовится к Ртвели-2021

Национальный кадастр виноградников Грузии создан для содействия повышению качества грузинского вина и конкурентоспособности на мировом винном рынке, а также облегчения процесса проведения Ртвели.

К этому времени процесс регистрации виноградников и обновление кадастровой информации проходит в специальных участках на 33 локациях в пяти муниципалитетах региона Кахети: в Кварели, Гурджаани, Сигнахи, Телави и Ахмета.

Белый виноград в уличной лавке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Контроль за качеством винограда ужесточен в Грузии

Обновление информации обязательно в случае изменений, связанных с виноградником – покупка, продажа, аренда, передача в подарок, посадка или выкорчевывание. Регистрация всех виноградников, засаженных белыми и красными сортами винограда, является обязательной.

Кроме того, в рамках программы "Кадастр виноградников" аэрофотосъемка проводится в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнахи. После завершения аэрофотосъемки регистрация начнется и в муниципалитете Дедоплисцкаро с текущего месяца.

Власти Грузии особенно заботятся о сохранности виноградников. Для этого с 2014 года начал действовать проект по кадастру виноградников. Кроме того, государство следит за сохранением традиционных сортов винограда и регистрирует их уникальное происхождение.

Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Грузии в этом году собрано рекордное количество винограда

Цель Минсельхоза страны, сделать приоритетом качество грузинского вина, а не его количество. Власти уверены, что вино с улучшенными качественными параметрами будет стоить дороже и станет востребованным, что в итоге повлияет на доходы как виноградарей, так и производителей.

С начала 2021 года, Грузия экспортировала 36,4 миллиона бутылок (0,75 литра) вина в 55 стран мира, а стоимость экспортированной продукции составила 82,4 миллиона долларов, что на 8% больше показателя прошлого года.

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Темы:
Вино и виноделие Грузии (156)
Теги:
Фермеры, виноградники, виноград, Национальное агентство вина, Грузия

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