Новый терминал Международного аэропорта открылся в Кутаиси

Расширение и оборудование терминала, по официальным данным, обошлось государству в 35 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Обновленный терминал Международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в Кутаиси вступил в эксплуатацию.

После объединения старого и нового терминалов, Кутаисский аэропорт имеет единый терминал со всем необходимым для его бесперебойной работы оборудованием.

На церемонии открытия терминала присутствовали премьер-министр Ираклий Гарибашвили, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и представители местных властей.

Премьер-министр подчеркнул важность скорейшего восстановления туристической отрасли и значимость нового терминала.

"Кутаиси со дня открытия доказал, что это очень успешный аэропорт. Хочу сказать, что в 2019 году этот аэропорт был признан одним из самых быстрорастущих и развивающихся аэропортов во всей Европе. В частности, он на втором месте. Следовательно, несколько лет назад наше правительство решило построить новый терминал, отвечающий современным стандартам, в шесть раз больше, чем первый терминал, что позволит нам еще больше увеличить пассажиропоток", – сказал Гарибашвили.

Для сравнения, площадь старого терминала международного аэропорта Кутаиси составляла 4 800 квадратных метров, а в результате расширения общая площадь терминала увеличилась до 30 тысяч квадратных метров. Если старый терминал мог обслуживать 600 тысяч пассажиров в год, то в случае с модернизированным терминалом число увеличилось до двух с половиной миллионов.

Кроме того, по официальным данным, увеличилось количество площади, предназначенной для торговли с 200 до 2 000 квадратных метров. На территории обновленного терминала устроены так называемые "зеленая крыша" и "зеленая терраса", которые служат для улучшения экосистемы.

Аэропорт имеет семь выходов и сможет обслуживать более 1 200 пассажиров в час, что в четыре раза увеличит существующую пропускную способность аэропорта.

Строительство обновленного терминала началось в ноябре 2017 года. По официальным данным, расширение и оборудование терминала обошлось государству в 35 миллионов долларов (110 миллионов лари). Проект помог трудоустроить более 500 человек, в нем приняли участие более 100 ведущих грузинских и зарубежных компаний.

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