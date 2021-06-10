Какой сегодня церковный праздник: 10 июня 2021

По православному церковному календарю, 10 июня 2021 отмечают Вознесение Господне – один из 12 двунадесятых праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы

По церковному календарю 10 июня 2020 отмечают день памяти священномученика Евтихия, мученицы Еликониды, святителя Елладия и преподобного Никиты

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Вознесение Господне

По православному церковному календарю 10 июня 2021 года отмечают Вознесение Господне – один из 12 главных праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы.

© photo: Sputnik / Oleg Ignatovich Икона "Вознесение Господне"

Ежегодно Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Пасхи – в церковном календаре праздник всегда приходится на четверг. В 2021 году православные отмечают Вознесение Господне 10 июня.

В праздник вспоминают евангельские события, связанные с последним моментом пребывания Спасителя на земле после его Воскресения. Евангелие повествует, что Иисус на 40-й день после воскресения, собрав апостолов в Иерусалиме, вывел их из города на гору Елеонскую. Там повелел ученикам не расходиться. Спаситель сказал, что через несколько дней они будут крещены Духом Святым. Затем, благословив их, Иисус вознесся на небо.

Когда Спасителя от учеников скрыло светлое облако, им явились ангелы и сказали, что Господь снова придет на землю так же, как Его видели восходящим на небо. Апостолы, поклонившись вознесшемуся Христу, возвратились в Иерусалим, где рассказали об увиденном.

Тогда люди поняли, что смерть – это переход души в другой мир, где ее ожидает Господь. Надежду верующим на искупление грехов и обретение дома в Царстве Божьем в конце пути дают открытые небеса.

Праздновать Вознесение Господне начали в глубокой древности, но в церковный календарь праздник внесли с IV века. Иисус, согласно книге Деяний cвятых апостолов, после своего Воскресения являлся своим ученикам 40 дней и говорил им о Царствии Божьем.

Смысл праздника в том, что через Вознесение Господне человеческое естество возводится к бесконечной божественной жизни. Вознесением Господним завершается широкое празднование Светлого Воскресения Христова, поэтому этот день называют также "отданием Пасхи". Праздник имеет большое значение, потому что он дает всем христианам надежду на вечную жизнь.

Епископ Мелитинский

По церковному календарю 10 июня поминают священномученика Евтихия епископа Мелитинского. О cвятом Евтихии сохранилось мало сведений. Известно, что священномученик был сотрудником cвятых апостолов и пострадал за Христа в городе Мелитине в I веке.

Еликонида

По церковному календарю 10 июня поминают мученицу Еликониду, жившую в греческом городе Фессалоники в III веке. Еликонида пришла в Коринф во времена гонений на христиан и стала проповедовать местным язычникам Евангелие. Проповедницу схватили, доставили к правителю города и пытались лестью и угрозами заставить отречься от веры.

Когда дева твердо отказалась от различных почестей, ее приговорили к медленным пыткам. Мужественно перенеся множество пыток, неожиданно мученица сказала, что готова принести жертву. Язычники, торжествуя, ввели ее в капище и оставили на некоторое время в одиночестве.

Воспользовавшись этим, проповедница разбила всех идолов, стоявших вокруг. Жрецы, увидев разбитых вдребезги богов, вытащив деву на улицу, избили и снова бросили в темницу. Господь, явившись ей в темнице с архангелами, ободрил и залечил раны мученицы. Когда все попытки заставить отречься христианку от веры иссякли, мученице отрубили голову.

Елладий Восточный

По церковному календарю 10 июня поминают священномученика Елладия, епископа, пострадавшего за веру. За исповедание веры во Христа святителя бросили в огонь, но с Божьей помощью он остался невредим. Святой умер от тяжких побоев. По другим источникам святитель пострадал во время нашествия персов на восточные области Римской империи в IV веке.

Никита исповедник

По церковному календарю 10 июня поминают преподобного Никиту исповедника, епископа Халкидонского, жившего во второй половине VIII века. В сан епископа Халкидонского преподобного возвели за праведную жизнь. Святитель был милосердным, помогал всегда нищим, принимал в своем доме странников, заботился о вдовах и сиротах, заступался за притесняемых.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Свечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда

Святитель мужественно противостоял иконоборческой ереси, при царствовании Льва Армянина (813-820), убеждая свою паству поклоняться святым иконам Спасителя, Божьей Матери и угодников Божьих. За свою борьбу преподобный был подвергнут пыткам и отправлен в ссылку. Святой исповедник скончался в начале IX века.

Именины

По церковному календарю 10 июня именины отмечают Елена, Денис, Дмитрий, Захар, Игнатий, Макар, Николай, Никита, Петр, Павел и Софрон.

Материал подготовлен на основе открытых источников