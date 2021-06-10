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Ираклий Гарибашвили. Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года

Гарибашвили: экономика Грузии в 2021 году вырастет на 10%

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210610/251979878/Garibashvili-ekonomika-Gruzii-v-2021-godu-vyrastet-na-10.html

По его словам, высокий экономический рост будет способствовать увеличению рабочих мест в стране

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. По оптимистичному сценарию рост экономики Грузии в 2021 году составит 10%, а по пессимистичному – 7%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Правительство Грузии пересмотрело прогноз экономического роста страны в 2021 году с 4,3 до 6,5%. Министерство финансов рассматривает три сценария развития событий. По оптимистичному сценарию прогнозируется более быстрый рост туризма – на уровне 40-45% от 2019 года. Предполагается динамичный экономический рост и в других секторах экономики.

Здание администрации правительства Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Как вырастет экономика Грузии в 2021 году: правительство пересмотрело прогноз

"Восстановление экономики уже началось, и в апреле был зафиксирован 45% рост, что было беспрецедентным показателем и уникальным случаем. В мае мы тоже ждем высокого показателя. Соответственно, по пессимистичному сценарию экономика вырастет на 7%, а по оптимистичному – более чем на 10%", – сказал Гарибашвили.

По его словам, высокий экономический рост будет способствовать увеличению рабочих мест, а увеличение числа туристов и открытие экономики позитивно отразится на благополучии населения.

Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб местному бизнесу. Экономика Грузии продолжает переживать тяжелые последствия COVID-19, который затронул абсолютно все сферы. Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны коронавируса, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6,2%.

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Теги:
Экономика, Грузия, Ираклий Гарибашвили

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